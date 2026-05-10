Bežci aj vozíčkari sa zapoja do celosvetového charitatívneho behu
Organizátori pripravili športovo-kultúrny program, v ktorom nechýbajú hudobné vystúpenia či možnosť vyskúšať si paralympijské športy a stretnúť sa s našimi úspešnými paralympionikmi.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Park pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici patrí v nedeľu podujatiu #BystricaBezBariér, ktorého cieľom je spojiť zdravých ľudí s tými, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie. Jeho súčasťou je aj celosvetový charitatívny beh Wings For Life World Run, ktorý odštartuje o 13.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Bežci aj účastníci na vozíkoch sa zapoja do spoločnej výzvy a symbolicky „nazbierajú“ kilometre na podporu výskumu poranení miechy spolu s tisíckami účastníkov po celom svete, ktorí pobežia v rovnakom čase.
„Už minulý rok sme mohli zažiť výbornú atmosféru a podporiť túto myšlienku. Podujatie, na ktorom sa stretnú zdraví bežci spolu s tými, ktorí mali menej šťastia, si zaslúži našu pozornosť. Je dôležité, aby sme sa vedeli vzájomne vnímať, rešpektovať a aby sme dokázali búrať nielen fyzické, ale i psychické bariéry,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Organizátori pripravili športovo-kultúrny program, v ktorom nechýbajú hudobné vystúpenia či možnosť vyskúšať si paralympijské športy a stretnúť sa s našimi úspešnými paralympionikmi. Súčasťou podujatia je Župná paralympiáda pre deti, živá knižnica, diskusie a workshopy zamerané na odstraňovanie bariér, a to nielen fyzických, ale i spoločenských predsudkov. Návštevníkom deň spríjemní aj gastrozóna.
Najmenší sa môžu tešiť na maľovanie na tvár a zabaviť sa pri rôznych športových a vedomostných aktivitách, ktoré pripravilo Centrum voľného času Havranské a Junior, Mestský mládežnícky parlament Banská Bystrica a Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
