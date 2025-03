Bežci Hospicu Matky Terezy z Bardejova zdolali Rímsky maratón 2025

Bardejov 18. marca (TASR) - Bežci Hospicu Matky Terezy z mestskej časti Bardejova Bardejovská Nová Ves zdolali Rímsky maratón 2025 na podporu hospicovej starostlivosti. V poradí 30. ročník sa uskutočnil v nedeľu (16. 3.) v Ríme. TASR o tom v utorok informovala Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK), ktorá hospic spravuje.



Zamestnanci a dobrovoľníci hospicu sa podľa jej slov rozhodli spojiť šport s charitou a odbehnúť maratón ako symbol podpory pre pacientov v terminálnom štádiu života. "Cieľom tejto iniciatívy bolo upriamiť pozornosť na význam hospicovej a paliatívnej starostlivosti a zdôrazniť dôležitosť dôstojného sprevádzania na konci života," povedala Hrabčáková.



Vedúci hospicu Bohuš Čepiga sa na štart postavil spolu s dvoma charitnými dobrovoľníkmi. Čepiga zdolal 42,77 kilometra v čase 3:22:30. "Maratón nie je len o rýchlosti, ale o vytrvalosti, odhodlaní a prekonávaní prekážok. Rovnako ako v hospici, kde ide o dôstojnosť, o to, aby nikto na konci svojej cesty nebol sám," povedal Čepiga po dobehnutí do cieľa.



Maratónska trať bola podľa účastníkov pomerne náročná. Okrem dlhých úsekov na dlažobných kockách, ktoré spomaľovali tempo, bežci zápasili aj s dažďom, ktorý robil podmienky ešte ťažšími. "Nebolo to o rekordoch, ale o atmosfére, o zážitku, o tom, že sme tu pre niekoho iného a to je na tom najdôležitejšie," zhodnotil Čepiga.



Účasť tímu hospicu na Rímskom maratóne mala aj duchovný rozmer, keďže sa konala počas Jubilejného roka 2025. Súčasťou šesťčlenného tímu bol aj dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove Marek Kreheľ.



Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi viac ako 20 rokov poskytuje komplexnú paliatívnu starostlivosť pacientom v terminálnych štádiách života. Jeho poslaním je zabezpečiť, aby posledné dni pacientov boli naplnené dôstojnosťou, pokojom a láskou, a aby na tejto ceste neboli sami.