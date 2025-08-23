< sekcia Regióny
Bežci pobežia viac ako 5 km na pomoc Kremničanke Miške
Autor TASR
Kremnica 23. augusta (TASR) - Ulicami Kremnice v sobotu pobežia po viac ako päť kilometrov (km) dlhej trase desiatky bežcov, aby pomohli Kremničanke Miške. O 17.00 h sa postavia na štart charitatívneho podujatia Zabehni Miške zdravie.
Ako pre TASR uviedol organizátor Branislav Grossmann, tento rok ide už o 14. ročník podujatia, vďaka ktorému rozdali už viac ako 50.000 eur. Na charitatívny účel idú prostriedky získané zo štartovného, predaja tomboly aj dobrovoľných príspevkov z radov verejnosti.
„Každý rok sa beží pre niekoho iného. Snažíme sa hľadať v blízkom okolí, aby sa pomáhalo niekomu z mesta. Prvý ročník bol na pomoc dcére nášho známeho,“ priblížil Grossmann s tým, že odvtedy sa z malého podujatia stala veľká športová akcia, ktorú organizujú aj vďaka pravidelnej pomoci sponzorov.
Ešte pred samotným konaním podujatia sa zaregistrovalo približne 150 účastníkov, organizátori podľa Grossmanna očakávajú, že sa ďalší pridajú aj počas prezentácie pred samotným štartom. Bežci pobežia 5400 metrov dlhú trasu ulicami v centre mesta.
