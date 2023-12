Bežci sa opäť zídu na Zoborskom silvestrovskom behu

Nitra 9. decembra (TASR) - V posledný deň roku 2023 sa bežci v Nitre opäť zídu na tradičnom Zoborskom silvestrovskom behu profesora Ladislava Korčeka. Ako pripomenuli organizátori z občianskeho združenia Čakanka, štart je 31. decembra o 10.00 h pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor.



Celková dĺžka trate je 6050 metrov s prevýšením 288 metrov. "Beh sa začína 800-metrovým okruhom pred nemocnicou, pokračuje cez vrch Plieška, odtiaľ po miernom klesaní nasleduje krátky výstup na kótu vo výške 450 metrov nad morom a plynulé klesanie do priestoru Troch dubov. Trať pokračuje vstupnými bránami opevnenia Slovanov a bežcov privedie do Sedla pod Zoborom, odkiaľ 200-metrovým výbehom dosiahnu vrchol Pyramídy. Následne zbehnú k Svoradovmu prameňu. Od neho nasleduje prudký nebezpečný zostup do cieľa," uvádza sa v popise trate.



Podľa organizátorov patrí Zoborský silvestrovský beh k najzaujímavejším a najťažším bežeckým pretekom na Slovensku. "Do pozornosti verejnosti sa dostal svojím prevýšením a tým, že jeho trasa prechádza archeologicky a historicky zaujímavým územím. To viedlo k nezvyčajnej symbióze športu a histórie," uviedli pred časom organizátori. Ako zároveň pripomenuli, štartovať môžu iba pretekári v dobrom zdravotnom stave a na vlastnú zodpovednosť. Pre náročnosť trate nie sú otvorené žiacke vekové kategórie.