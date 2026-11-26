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Bezdomovcom v Banskej Bystrici pomáhajú zvládať mrazivé dni a noci
Nie všetci bezdomovci sú ochotní ponúkanú pomoc prijať.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica poskytuje sociálne služby krízovej intervencie nepretržite a v spolupráci s ďalšími organizáciami systematicky pomáha ľuďom bez domova počas celého roka. V zimnom období je prioritou ochrana ich zdravia a života počas mrazivých dní a nocí. Hoci sú existujúce kapacity postačujúce, samospráva je aj tento rok pripravená v prípade potreby rozšíriť možnosti pomoci. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Mesto sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK), územným spolkom Banská Bystrica, Banskobystrickou diecéznou charitou či Misijným hnutím systematicky venuje pomoci ľuďom bez domova. Môžu využívať služby nocľahárne Večierka a ohrevne, ich prevádzku zabezpečuje SČK. Podmienkou využívania služieb je dodržiavanie stanovených pravidiel.
„Kapacity existujúcich zariadení sú postačujúce. Aj tento rok sme však pripravení reagovať na silné mrazy či zvýšený dopyt po službách. V prípade potreby môžeme sprístupniť rezervné priestory na Tulskej ulici alebo v budove bývalej Základnej školy na Magurskej ulici. Počas uplynulej zimy ich nebolo potrebné využívať,“ priblížil vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu Karol Langstein.
Nie všetci bezdomovci sú ochotní ponúkanú pomoc prijať. V mnohých prípadoch ju odmietajú, a preto sa môže stať, že napriek dostupným službám zostávajú na ulici.
„Prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytujeme pomoc aj ľuďom bez domova, ktorí nevyužívajú služby zariadení. K októbru 2026 pracovali terénni sociálni pracovníci so 133 takýmito ľuďmi. V spolupráci s občianskym združením Antira a mestskou políciou získavajú informácie o ich pohybe a potrebách, pravidelne ich informujú o možnostiach dostupnej pomoci a zariadeniach. V prípade potreby ich do týchto zariadení sprevádzajú. Novinkou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v spolupráci s organizáciou Equita,“ doplnil Langstein.
Samospráva apeluje na všímavosť a solidaritu obyvateľov. „Buďme vnímaví voči ľuďom bez domova, ich životnej situácii a potrebám. Najmä počas chladných zimných dní môže aj prejav záujmu či malé gesto pomoci výrazne ovplyvniť ich život. Ak si všimnete človeka bez domova, ktorý potrebuje pomoc, dajte o ňom vedieť a kontaktujte mestskú políciu na čísle 159. V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mu ponúknu dostupnú pomoc. Včasná reakcia môže v niektorých prípadoch zachrániť aj ľudský život,“ vyzval primátor Ján Nosko.
Mesto sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK), územným spolkom Banská Bystrica, Banskobystrickou diecéznou charitou či Misijným hnutím systematicky venuje pomoci ľuďom bez domova. Môžu využívať služby nocľahárne Večierka a ohrevne, ich prevádzku zabezpečuje SČK. Podmienkou využívania služieb je dodržiavanie stanovených pravidiel.
„Kapacity existujúcich zariadení sú postačujúce. Aj tento rok sme však pripravení reagovať na silné mrazy či zvýšený dopyt po službách. V prípade potreby môžeme sprístupniť rezervné priestory na Tulskej ulici alebo v budove bývalej Základnej školy na Magurskej ulici. Počas uplynulej zimy ich nebolo potrebné využívať,“ priblížil vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu Karol Langstein.
Nie všetci bezdomovci sú ochotní ponúkanú pomoc prijať. V mnohých prípadoch ju odmietajú, a preto sa môže stať, že napriek dostupným službám zostávajú na ulici.
„Prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytujeme pomoc aj ľuďom bez domova, ktorí nevyužívajú služby zariadení. K októbru 2026 pracovali terénni sociálni pracovníci so 133 takýmito ľuďmi. V spolupráci s občianskym združením Antira a mestskou políciou získavajú informácie o ich pohybe a potrebách, pravidelne ich informujú o možnostiach dostupnej pomoci a zariadeniach. V prípade potreby ich do týchto zariadení sprevádzajú. Novinkou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v spolupráci s organizáciou Equita,“ doplnil Langstein.
Samospráva apeluje na všímavosť a solidaritu obyvateľov. „Buďme vnímaví voči ľuďom bez domova, ich životnej situácii a potrebám. Najmä počas chladných zimných dní môže aj prejav záujmu či malé gesto pomoci výrazne ovplyvniť ich život. Ak si všimnete človeka bez domova, ktorý potrebuje pomoc, dajte o ňom vedieť a kontaktujte mestskú políciu na čísle 159. V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mu ponúknu dostupnú pomoc. Včasná reakcia môže v niektorých prípadoch zachrániť aj ľudský život,“ vyzval primátor Ján Nosko.