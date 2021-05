Bezdomovec nebude musieť zaplatiť pokutu za porušenie lockdownu

Bratislava 20. mája (TASR) – Človek bez domova, ktorému v marci v centre Bratislavy dala policajná hliadka pokutu 100 eur za porušenie zákazu vychádzania, ju nebude musieť nakoniec zaplatiť. Postup policajtov bol zároveň preverený a výsledok zaslaný na disciplinárne konanie. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Zo strany príslušného útvaru v pôsobnosti KR PZ v Bratislave bude spracované rozhodnutie o proteste prokurátora a právoplatné rozhodnutie – blok na pokutu nezaplatenú na mieste, bude zrušené," uviedol Szeiff.



Muža zastavili policajti v marci na Grösslingovej ulici v Bratislave. V rámci kontroly hliadka zistila, že sa pohybuje na verejnosti bez toho, aby vedel zdôvodniť niektorú z výnimiek zákazu vychádzania, ktorý platil z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Policajti preto mužovi uložili blokovú pokutu vo výške 100 eur. Polícia neskôr argumentovala, že muž s pokutou a jej výškou súhlasil, čo potvrdil podpisom na príslušnom tlačive. Postup policajtov však dala preveriť.



Na prípad poukázalo občianske združenie Vagus, ktoré sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova, s tým, že pokutovaným bol človek bez domova, ktorý v Bratislave žije niekoľko rokov, no trvalý pobyt má v Slovenskej Ľupči.



"Porušil tak zákaz vychádzania mimo okresu. Táto absurdná situácia sa stala v čase, keď bolo povolené chodiť do prírody, do obchodu. Tento človek bol políciou zastavený na ulici náhodne, aby sa legitimoval. Políciu pred pokutou nezastavila ani informácia, že človek nemá domov. Pán mal na sebe respirátor a pri sebe potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19," spresnilo združenie.



Vagus upozornil, že ľudia bez domova nemajú možnosť dodržiavať zákaz vychádzania. Sociálne služby nie sú totiž schopné pokryť potreby viac ako 23.000 ľudí na Slovensku, ktorí nemajú kde tráviť čas počas lockdownu.