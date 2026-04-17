Bežecké podujatie Devín - Bratislava si vyžiada dopravné obmedzenia
Najmä v Devíne, Karlovej Vsi a širšom centre mesta.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Národný beh Devín - Bratislava si v nedeľu (19. 4.) vyžiada viaceré dopravné obmedzenia, najmä v Devíne, Karlovej Vsi a širšom centre mesta. Informuje o tom bratislavská polícia.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková spresnila, že od 07.30 h bude uzavretý úsek Nový most - Šafárikovo námestie, odklon z Pribinovej ulice a Dostojevského radu bude vedený cez Bezručovu ulicu. „Od 08.00 h bude uzavretá Muránska ulica, Kremeľská ulica, Devínska cesta až po Riviéru, tiež Kremeľská ulica od Devínskej Novej Vsi,“ dodala. Približne o 09.45 h polícia uzavrie aj Botanickú ulicu a Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. „Vodičov žiadame, aby sa riadili pokynmi polície a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy a predovšetkým, aby boli trpezliví,“ vyzvala policajná hovorkyňa.
Príslušníci štátnej i bratislavskej mestskej polície budú podľa jej slov počas podujatia zabezpečovať nielen uzavretie ulíc po trase behu a riadenie cestnej premávky, taktiež budú dohliadať na bezpečnosť bežcov.
