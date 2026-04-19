Nedela 19. apríl 2026Meniny má Jela
Bežecké podujatie Devín - Bratislava si vyžiada dopravné obmedzenia

Na snímke štart 76. ročníka Národného behu Devín - Bratislava pod hradom Devín v Bratislave 14. apríla 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Od 7.30 h bude uzavretý úsek Nový most - Šafárikovo námestie, odklon z Pribinovej ulice a Dostojevského radu bude vedený cez Bezručovu ulicu.

Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Národný beh Devín - Bratislava si v nedeľu vyžiada viaceré dopravné obmedzenia, a to najmä v Devíne, Karlovej Vsi a širšom centre hlavného mesta. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Spresnila, že od 7.30 h bude uzavretý úsek Nový most - Šafárikovo námestie, odklon z Pribinovej ulice a Dostojevského radu bude vedený cez Bezručovu ulicu. „Od 8.00 h bude uzavretá Muránska ulica, Kremeľská ulica, Devínska cesta až po Riviéru, tiež Kremeľská ulica od Devínskej Novej Vsi,“ doplnila polícia. Približne o 9.45 h polícia uzavrie aj Botanickú ulicu a Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. „Vodičov žiadame, aby sa riadili pokynmi polície a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy a predovšetkým, aby boli trpezliví,“ vyzvala polícia.

Príslušníci štátnej i bratislavskej mestskej polície budú počas podujatia zabezpečovať nielen uzavretie ulíc po trase behu a riadenie cestnej premávky, taktiež budú dohliadať na bezpečnosť bežcov.
