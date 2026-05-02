Bežecké podujatie v Brezne obmedzí dopravu i autobusové spoje
Pre bežecké podujatie bude v Brezne od 15.00 h do polnoci úplne uzavretá južná strana Námestia gen. M. R. Štefánika a Ulica Boženy Němcovej.
Autor TASR
Brezno 2. mája (TASR) - V Brezne sa v sobotu koná športové podujatie s názvom Behy nočným Breznom. V uliciach mesta budú od popoludnia platiť aj dopravné obmedzenia, ktoré ovplyvnia i autobusové spoje. Na svojej webovej stránke o tom informovala samospráva.
Pre bežecké podujatie bude v Brezne od 15.00 h do polnoci úplne uzavretá južná strana Námestia gen. M. R. Štefánika a Ulica Boženy Němcovej. Od 18.00 h sa obmedzenia dotknú aj miestnych ciest na uliciach Šrámkova, Nábrežie Dukelských hrdinov a chodníka pozdĺž rieky Hron na Hronskej ulici. Uzavretá bude aj cesta II/529 od svetelnej križovatky na breznianskom námestí po svetelnú križovatku so Švermovou ulicou.
Čiastočná uzávera bude platiť na ceste III/2396 od železničnej stanice po križovatku so Švermovou ulicou, priľahlý chodník bude uzavretý úplne. Samospráva upozorňuje, že športovci sa budú pohybovať aj po cyklotrase a chodníku na Švermovej ulici.
„Vjazd do centra mesta z kruhového objazdu nad Baldovským mostom bude uzatvorený v čase od 18.45 do 22.00 h. Obchádzka povedie cez obchvat mesta smer Podkoreňová a následne do centra,“ uviedla radnica s tým, že vodičov a obyvateľov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov.
Dopravné obmedzenia v Brezne sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy a prímestských autobusových liniek, a to najmä pre uzáveru cesty II/529. „Obchádzková trasa pre všetku dopravu vrátane autobusov povedie z okružnej križovatky smerom na Tisovec - Brezno centrum na Ulicu Československej armády. V čase od 19.00 do 22.00 h nebudú obsluhované zastávky Rázusova a Švermova,“ uviedol na sociálnej sieti Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja s tým, že cestujúci budú musieť využiť najbližšie zastávky v okolí.
Behy nočným mestom sa v Brezne začnú o 17.00 h štartom detských disciplín. Nasledovať bude polmaratón, beh na vzdialenosť 10,5 kilometra či štafetový beh.
Pre bežecké podujatie bude v Brezne od 15.00 h do polnoci úplne uzavretá južná strana Námestia gen. M. R. Štefánika a Ulica Boženy Němcovej. Od 18.00 h sa obmedzenia dotknú aj miestnych ciest na uliciach Šrámkova, Nábrežie Dukelských hrdinov a chodníka pozdĺž rieky Hron na Hronskej ulici. Uzavretá bude aj cesta II/529 od svetelnej križovatky na breznianskom námestí po svetelnú križovatku so Švermovou ulicou.
Čiastočná uzávera bude platiť na ceste III/2396 od železničnej stanice po križovatku so Švermovou ulicou, priľahlý chodník bude uzavretý úplne. Samospráva upozorňuje, že športovci sa budú pohybovať aj po cyklotrase a chodníku na Švermovej ulici.
„Vjazd do centra mesta z kruhového objazdu nad Baldovským mostom bude uzatvorený v čase od 18.45 do 22.00 h. Obchádzka povedie cez obchvat mesta smer Podkoreňová a následne do centra,“ uviedla radnica s tým, že vodičov a obyvateľov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov.
Dopravné obmedzenia v Brezne sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy a prímestských autobusových liniek, a to najmä pre uzáveru cesty II/529. „Obchádzková trasa pre všetku dopravu vrátane autobusov povedie z okružnej križovatky smerom na Tisovec - Brezno centrum na Ulicu Československej armády. V čase od 19.00 do 22.00 h nebudú obsluhované zastávky Rázusova a Švermova,“ uviedol na sociálnej sieti Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja s tým, že cestujúci budú musieť využiť najbližšie zastávky v okolí.
Behy nočným mestom sa v Brezne začnú o 17.00 h štartom detských disciplín. Nasledovať bude polmaratón, beh na vzdialenosť 10,5 kilometra či štafetový beh.