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Bežecké preteky v Levoči prinesú dopravné obmedzenia v centre
Pre autobusy návštevníkov mesta bude vyhradený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste v smere od Levočskej Doliny.
Autor TASR
Levoča 10. júna (TASR) - Bežecké preteky eLEj City Run prinesú do centra Levoče dopravné obmedzenia. Radnica informovala, že s nimi bude treba rátať v nedeľu 14. júna na Námestí Majstra Pavla a tiež v uliciach hradbového opevnenia.
„V čase od 14.30 do 18.30 h budú pre dopravu uzatvorené Námestie Majstra Pavla, Vysoká, Nová, Kláštorská, Uholná, Vetrová, Baštová, Žiacka, časť Ružovej ulice a Gymnaziálny priechod. Počas uzávery nebude umožnený vjazd ani výjazd z uvedených ulíc,“ konkretizovala radnica.
Obyvateľov dotknutých lokalít preto mesto žiada, aby si v prípade potreby včas preparkovali svoje vozidlá na záchytné parkoviská v hradbových priekopách. Vjazd do ulíc v hradbovom opevnení cez Košickú a Vysokú ulicu bude počas podujatia umožnený obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom, majiteľom nehnuteľností, zásobovacím vozidlám, ubytovaným hosťom, organizátorom a záchranným zložkám. Premávku budú regulovať príslušníci Policajného zboru SR a mestskej polície.
Pre autobusy návštevníkov mesta bude vyhradený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste v smere od Levočskej Doliny. Parkovanie osobných motorových vozidiel bude možné na záchytných parkoviskách v hradbových priekopách a na komunikáciách mimo osobitného dopravného režimu.
„V čase od 14.30 do 18.30 h budú dočasne zrušené aj zastávky mestskej hromadnej dopravy na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla. Náhradná zastávka bude zriadená na Kežmarskej ceste pri Košickej bráne,“ dodáva mesto.
„V čase od 14.30 do 18.30 h budú pre dopravu uzatvorené Námestie Majstra Pavla, Vysoká, Nová, Kláštorská, Uholná, Vetrová, Baštová, Žiacka, časť Ružovej ulice a Gymnaziálny priechod. Počas uzávery nebude umožnený vjazd ani výjazd z uvedených ulíc,“ konkretizovala radnica.
Obyvateľov dotknutých lokalít preto mesto žiada, aby si v prípade potreby včas preparkovali svoje vozidlá na záchytné parkoviská v hradbových priekopách. Vjazd do ulíc v hradbovom opevnení cez Košickú a Vysokú ulicu bude počas podujatia umožnený obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom, majiteľom nehnuteľností, zásobovacím vozidlám, ubytovaným hosťom, organizátorom a záchranným zložkám. Premávku budú regulovať príslušníci Policajného zboru SR a mestskej polície.
Pre autobusy návštevníkov mesta bude vyhradený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste v smere od Levočskej Doliny. Parkovanie osobných motorových vozidiel bude možné na záchytných parkoviskách v hradbových priekopách a na komunikáciách mimo osobitného dopravného režimu.
„V čase od 14.30 do 18.30 h budú dočasne zrušené aj zastávky mestskej hromadnej dopravy na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla. Náhradná zastávka bude zriadená na Kežmarskej ceste pri Košickej bráne,“ dodáva mesto.