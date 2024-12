Bežkári čakajú na vhodné podmienky, deti si užívajú technický sneh

Banská Bystrica 27. decembra (TASR) - Bežkári stále čakajú na vhodné podmienky zalyžovať si v okolí Banskej Bystrice. Za posledný týždeň sa situácia vôbec nezmenila, sneh nepribudol a na prvé úpravy tratí v tejto sezóne čaká aj mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa stará o ich údržbu v celkovej dĺžke okolo 75 kilometrov.



"Predpoveď počasia na najbližších desať dní veľa radosti neprináša, žiadne sneženie nehlásia. Bežkovať sa však dá na Kordíckej a Králickej zvážnici, v okolí Skalky a na hrebeni Kremnických vrchov. Spodná polovica Králickej zvážnice má obmedzené podmienky, hrebeň Skalka - Hostinec dobré, miestami obmedzené," zhodnotili v piatok ZAaRES na sociálnej sieti.



Mrazivá noc zo stredy (25. 12.) na druhý sviatok vianočný (26. 12.) umožnila aspoň na plážovom kúpalisku v centre mesta dosnežiť celý svah na sánkovanie a bobovanie. Areál zimných športov je v prevádzke denne od 9.00 do 20.00 h, po 16.00 h je svah osvetlený. Vstup je zdarma.



"Ak mrazy ešte vydržia, niekedy na prelome rokov by sme mohli spustiť aspoň skrátený bežkársky okruh na kúpalisku v dĺžke zhruba 350 metrov a následne by sme zasnežovaciu techniku presunuli na veľký okruh okolo jazera," dodali ZAaRES.