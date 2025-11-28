< sekcia Regióny
Bežkári môžu stráviť víkend na lyžiach, na pláži začali zasnežovať
Tajovská zvážnica sa počas celej zimnej sezóny bude upravovať v smere od skokanských mostíkov cez Tichú a koniec úprav je pri chatách v lokalite Bandošovo.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - Sneženie v uplynulých dňoch doprialo v niektorých lokalitách skorý nástup zimnej sezóny a bežkári tak už počas víkendu môžu vyskúšať prvý sneh na tratiach v okolí Banskej Bystrice. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa počas zimy stará o úpravu 75 kilometrov bežkárskych tratí v Kremnických a Starohorských vrchoch, v pohorí Veľká Fatra, ako aj o okruh na plážovom kúpalisku v centre mesta. Ten už v noci na piatok začala zasnežovať.
„V Kremnických vrchoch na banskobystrickej strane je dostatok snehu, asi 40 centimetrov od približne tisícmetrovej výšky. Treba počítať s tým, že na spodku Králickej a Kordíckej zvážnice je snehu menej. Tajovskú a Malachovskú zvážnicu ani štadión na Králikoch sa zatiaľ nepodarilo upraviť. Kolegovia zo združenia Kordícky Hrebenák majú v pláne upraviť v noci na sobotu (29. 11.) Kordícku zvážnicu. Náš ratrak upravil Králickú a potom spolu so strojom Biela stopa aj hrebeň medzi Skalkou a Hostincom. Na hrebeni sú podmienky výborné,“ priblížil ZAaRES.
„Na Šachtičkách sme skútrom upravili okruh okolo Jelenskej skaly aj so stopou na klasiku. Lepšie podmienky sú na spodnej zvážnici. Ďalšiu úpravu tam plánujeme po dosnežení. Vtedy by sme sa radi dostali až po Donovaly, prípadne by trate upravil ratrak Park Snow,“ doplnil ZAaRES.
Na plážovom kúpalisku už spustili technické zasnežovanie areálu. Rovnako ako vlani začali s malým okruhom a svahom na sánkovanie. Otvorenie areálu však nevedia určiť, pretože všetko závisí od počasia.
