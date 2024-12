Bežkári si môžu zalyžovať na kúpalisku v B. Bystrici

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - V areáli plážového kúpaliska v Banskej Bystrici sa v nedeľu dopoludnia podarilo sprevádzkovať okruh pre bežkárov. Informovala o tom mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa stará o údržbu bežkárskych tratí v okolí mesta pod Urpínom v dĺžke asi 75 kilometrov. Na prvé úpravy tratí v tejto sezóne však stále čaká, nie je sneh.



"Oproti minulým rokom sme trochu zmenili taktiku a zasnežili sme najskôr skrátený okruh pri vstupe do areálu kúpaliska v dĺžke zhruba 350 metrov. V nadchádzajúcom období sa zameriame na jeho postupné predlžovanie a veríme, že čoskoro sa podarí zasnežiť aj celý okruh okolo jazera tak, ako ho bežkári poznajú z predchádzajúcich rokov. Veríme, že aj na skrátenom okruhu si bežkári užijú svoj obľúbený šport, keďže podmienky v okolí Banskej Bystrice sú značne obmedzené," uviedol ZAaRES na sociálnej sieti.



Od 26. decembra je na kúpalisku v prevádzke svah na sánkovanie, ktorý v nedeľu dopoludnia upravili ratrakom. "Svah na sánkovanie mal enormnú návštevnosť, ktorá po spustení bežkovania ešte vzrastie. Spolu s našimi aktivitami je na kúpalisku aktuálne v prevádzke aj svetelný park a tiež rybolov na jazere. Preto je potrebné dodržiavať základné pravidlá," upozorňuje ZAaRES.



Sánkarov a bežkárov žiada, aby sa pohybovali iba v pre nich vymedzených priestoroch. Areál na bežkovanie a sánkovanie je otvorený od 9.00 do 20.00 h, vstup je bezplatný. Najmä ráno a večer však môže byť prevádzka mierne obmedzená pre prebiehajúce zasnežovanie alebo úpravy. Vstup na bežkársku trať bez lyží je zakázaný. Parkovať je možné na veľkom asfaltovom parkovisku alebo na spevnenej ploche v areáli. Jazero je oplotené, vstup na ľad zatiaľ zakázaný, keďže nemá potrebnú hrúbku. Zakázaný je aj vstup so psom. ZAaRES žiada verejnosť, aby sa nepohybovala v bezprostrednej blízkosti techniky na zasnežovanie a jej príslušenstva.