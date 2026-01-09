< sekcia Regióny
Bežkári v Banskej Bystrici si už užijú veľký okruh na pláži
Areál zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici má už dostatok technického snehu na celý veľký, zhruba kilometrový okruh.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Areál zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici má už dostatok technického snehu na celý veľký, zhruba kilometrový okruh. Ak nenastane technický problém, v sobotu (10. 1.) od 7.00 h si bežkári môžu užiť špičkové podmienky v centre mesta už aj na ňom. Informovala o tom v piatok mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES).
„Tešia nás poriadne mrazy, vďaka ktorým sme za pár dní dokázali zasnežiť celý veľký okruh okolo jazera. Aby si bežkári užili otváračku naplno, nebudeme v noci na sobotu ani zasnežovať. Trať bude ráno parádne premrznutá. V nedeľu (11. 1.) a ďalšie rána, kým budú mrazy, už treba dopoludnia asi do 10.00 h počítať s tým, že niekde budú na trať snežiť delá, prípadne sa ešte pohybovať ratrak,“ upozornili ZAaRES.
Jazero na korčuľovanie zatiaľ nemožno sprístupniť. „Zasnežovaním hladina vody klesla asi o 50 až 60 centimetrov a ľad je tým pádom nestabilný. Vznikajú pod ním vzduchové bubliny a za týchto podmienok korčuľovanie spustiť nevieme,“ vysvetlila mestská organizácia.
V kopcoch v okolí Banskej Bystrice to podľa neho stále ešte nie je optimálne aj napriek tomu, že počas týždňa pribudlo pár centimetrov snehu, čo zlepšilo podmienky na bežkovanie a umožnilo upraviť ďalšie trate. Na banskobystrickej strane Kremnických vrchov nasnežilo na úrovni Kordíkov, Králikov či Tajovskej zvážnice asi desať centimetrov prachového snehu, na hrebeni o niečo viac.
„Ratrak máme v meste, takže s úpravou ‚našich‘ tratí nám pomáhajú kolegovia. Stroj Biela Stopa v noci na dnes upravil hrebeň Skalka - Tri kríže i Králickú zvážnicu. Na jej spodku sú podmienky horšie, podobne slabší je úsek Tri kríže - Hostinec. Inde sú podmienky veľmi dobré. Kolegovia z občianskeho združenia Kordícky Hrebenák upravili Kordícku zvážnicu, trasu na Tablu aj Hrbočky. Tajovská zvážnica je už celkom dobre vybehaná bežkármi aspoň na klasiku, ale zostáva neupravená. Na severnom okruhu je upravený okruh zo Skalky cez Tablu a Pramene späť do Kordíckeho sedla. Trate v okolí štadióna sú vo veľmi dobrom stave,“ zhodnotili ZAaRES.
