Bežkárom počasie nepraje, na Šachtičkách sú podmienky už obmedzené

Banská Bystrica 10. marca (TASR) - Oteplenie počas tohto týždňa zhoršilo podmienky na bežkárskych tratiach v okolí Banskej Bystrice a ani počas víkendu sa neočakáva ich zlepšenie.



"Vzhľadom na predpoveď počasia trate v Kremnických vrchoch nebudeme v noci na sobotu (11. 3.) upravovať. Počas sneženia a v silnom vetre to nemá význam. Po dosnežení a utíšení vetra je plánovaná úprava tratí v noci na nedeľu (12. 3.)," informovala v piatok na sociálnej sieti banskobystrická mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa stará o ich údržbu.



V priebehu týždňa jej pracovníci upravovali trasy Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky, Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec a Tajovskú zvážnicu. V piatok boli v dobrom stave.



"Na Šachtičkách sú podmienky pre bežkárov už obmedzené. Na viacerých miestach sa bežky prenášajú. Úpravu tratí tu nateraz neplánujeme a nechystajú sa ani z Donovál," upozornil ZAaRES s tým, že zmeniť by to mohla nádielka minimálne 20 centimetrov nového snehu.