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Bežkárska sezóna v Banskej Bystrici sa rozbieha
Necelých 20 centimetrov nového snehu pribudlo i na Šachtičkách.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - Sneženie dorazilo a na kopce v okolí Banskej Bystrice prinieslo asi 20 centimetrov snehu. Predpoveď hlási príchod mrazivého počasia, preto sa bežkárska sezóna počas nadchádzajúceho víkendu už postupne rozbieha. Uviedli to v piatok na sociálnej sieti banskobystrické Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré sa počas zimy starajú o údržbu bežkárskych trás s dĺžkou približne 75 kilometrov.
„Asi 20 centimetrov snehu v Kremnických vrchoch postačí na prvé úpravy bežkárskych tratí. V okolí štadióna na Skalke sa už bežkuje a cez víkend sa k tomu pridajú i trate na banskobystrickej strane pohoria. Na veľký ratrak je zatiaľ snehu málo, preto nám s úpravou tratí pomôžu kolegovia z Kordíkov a Kremnice s ľahšou technikou. Na piatkovú noc, prípadne sobotné (28. 11.) dopoludnie plánuje združenie Kordícky Hrebenák začať s úpravou Kordíckej zvážnice. Ak všetko pôjde fajn a podmienky to dovolia, prešli by aj Tajovskú zvážnicu,“ informoval ZAaRES.
Necelých 20 centimetrov nového snehu pribudlo i na Šachtičkách, preto sa skúter ZAaRES pripravuje vyraziť do terénu v sobotu dopoludnia.
„Tu sa pravdepodobne nepodarí upraviť celý okruh okolo Jelenskej skaly ani trasu smerom na Donovaly, spodnú zvážnicu však upravovať plánujeme,“ dodal ZAaRES.
V areáli zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici počas víkendu, kedy sa očakáva mrazivé počasie, plánujú spustiť zasnežovanie svahu pre deti aj malého okruhu pre bežkárov.
„Toto všetko sú len plány. Apelujeme na opatrnosť pri bežkovaní. Sneh napadol priamo na podklad a určite treba počítať s tým, že nejaké skaly sa na tratiach isto objavia, najmä pod stromami,“ pripomína ZAaRES.
„Asi 20 centimetrov snehu v Kremnických vrchoch postačí na prvé úpravy bežkárskych tratí. V okolí štadióna na Skalke sa už bežkuje a cez víkend sa k tomu pridajú i trate na banskobystrickej strane pohoria. Na veľký ratrak je zatiaľ snehu málo, preto nám s úpravou tratí pomôžu kolegovia z Kordíkov a Kremnice s ľahšou technikou. Na piatkovú noc, prípadne sobotné (28. 11.) dopoludnie plánuje združenie Kordícky Hrebenák začať s úpravou Kordíckej zvážnice. Ak všetko pôjde fajn a podmienky to dovolia, prešli by aj Tajovskú zvážnicu,“ informoval ZAaRES.
Necelých 20 centimetrov nového snehu pribudlo i na Šachtičkách, preto sa skúter ZAaRES pripravuje vyraziť do terénu v sobotu dopoludnia.
„Tu sa pravdepodobne nepodarí upraviť celý okruh okolo Jelenskej skaly ani trasu smerom na Donovaly, spodnú zvážnicu však upravovať plánujeme,“ dodal ZAaRES.
V areáli zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici počas víkendu, kedy sa očakáva mrazivé počasie, plánujú spustiť zasnežovanie svahu pre deti aj malého okruhu pre bežkárov.
„Toto všetko sú len plány. Apelujeme na opatrnosť pri bežkovaní. Sneh napadol priamo na podklad a určite treba počítať s tým, že nejaké skaly sa na tratiach isto objavia, najmä pod stromami,“ pripomína ZAaRES.