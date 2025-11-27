Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bežkárske trate na Skalke sú pre polámané stromy nebezpečné

Na snímke bežkár na Skalke pri Kremnici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Polámané stromy znemožňujú bezpečný prejazd.

Autor TASR
Kremnica 27. novembra (TASR) - Pre polámané a popadané stromy je aktuálne pohyb po bežkárskych tratiach na Skalke pri Kremnici na niektorých miestach nebezpečný. Na sociálnej sieti na to upozornila Horská služba Kremnické vrchy s tým, že sprejazdnené a upravené sú vďaka TJ Biela stopa Kremnica časti severného okruhu.

Ako uviedla, na viacerých úsekoch sa nachádza veľké množstvo polámaných stromov, ktoré znemožňujú bezpečný prejazd. Horskí záchranári preto vyzývajú nadšencov tohto športu, aby bežkovanie nechali na neskôr. Upozornili, že bezpečnosť má prednosť pred zážitkom.
