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BEZMOCNÁ TURISTKA: Záchranári vo Veľkej Fatre pomáhali zranenej žene

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

O súčinnosť pri akcii požiadala HZS aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), no v čase vyžiadania panovali poveternostné podmienky, ktoré nedovoľovali vzlet vrtuľníka.

Autor TASR
Blatnica 2. júla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala vo štvrtok dopoludnia 69-ročnej slovenskej turistke na lesnom chodníku vedúcom zo sedla k Chládkovým úplazom vo Veľkej Fatre. Turistka si pádom privodila vážne poranenie ruky v oblasti ramena. HZS o tom informovala na svojom webe.

O súčinnosť pri akcii požiadala HZS aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), no v čase vyžiadania panovali poveternostné podmienky, ktoré nedovoľovali vzlet vrtuľníka. K zranenej žene tak vyrazili pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra. „Po príchode na miesto ženu vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú ruku jej zafixovali,“ spresnili horskí záchranári.

Vzhľadom na zlepšenie počasia a pre urýchlenie pacientkinho transportu HZS opäť požiadala o pomoc VZZS. „Horskí záchranári ženu transportovali na nosidlách na lúku, odkiaľ bola spolu s lekárom VZZS za použitia navijaka letecky prevezená do nemocnice v Martine,“ dodali.

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