KONTROLA kvôli rýchlosti: Odhalili však niečo, čo nečakali
Ako polícia uvádza, vodič osobného vozidla nezastavil hneď, ale približne 500 metrov od hliadky na bočnej ceste.
Autor TASR
Hodruša-Hámre 9. apríla (TASR) - Žiarskym policajtom sa vo štvrtok 2. apríla v obci Hodruša-Hámre podarilo vďaka kontrole vodiča, ktorý prekročil povolenú rýchlosť, zadržať osobu v pátraní pre trestný čin znásilnenia. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia s tým, že muž čelí obvineniu a bol vzatý do väzby.
Ako polícia uvádza, vodič spomínaného osobného vozidla nezastavil hneď, ale približne 500 metrov od hliadky na bočnej ceste. Vo vozidle sa nachádzali dve osoby - vodička a spolujazdec. Policajti však následne zistili, že si počas jazdy vymenili miesta, pričom dôvodom bolo to, že pôvodný vodič šoféroval pod vplyvom alkoholu aj drog, čo potvrdila dychová skúška aj test na omamné a psychotropné látky.
„Pri vozidle sa našla podozrivá škatuľka s bielou kryštalickou látkou,“ uviedla polícia s tým, že na miesto privolaní kriminalisti z kamerových záznamov následne zistili, že z auta po zastavení vystúpila ešte tretia osoba. Tá odhodila predmet pripomínajúci škatuľku a ušla ku kontajnerom, kde sa počas celej policajnej kontroly skrývala.
Do pátrania sa podľa polície zapojil aj psovod so služobnými psami na vyhľadávanie drog aj osôb. „Tí tretiu osobu našli ukrytú pod plachtami pri kovových kontajneroch. Po zadržaní a preverení vyšlo najavo, že ide o osobu v pátraní pre trestný čin znásilnenia,“ dodala polícia s tým, že pri mužovi našli aj ďalšie podozrivé látky - bielu kryštalickú látku a sušenú rastlinu. Polícia dodala, že v súvislosti s prípadom prebiehajú procesné úkony pre drogovú trestnú činnosť. Zadržaný muž čelí obvineniu a bol vzatý do väzby.
