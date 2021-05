Bezodpadová technológia vrakunskej skládky je zapracovaná v projekte

Bratislava 30. mája (TASR) - Zhotoviteľ sanácie toxickej vrakunskej skládky v Bratislave spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV) na využití bezodpadovej technológie čistenia podzemných vôd od roku 2019. Táto technológia je plne zapracovaná v realizačnom projekte. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



SAV ponúkla pomoc pri riešení problému s toxickou skládkou bývalých Chemických závodov J. Dimitrova v bratislavskej Vrakuni. Jej vedci navrhli bezodpadovú technológiu čistenia podzemných vôd, ktoré sú skládkou ohrozené. Filtračná technológia SAV môže nájsť využitie po vybudovaní podzemnej a povrchovej tesniacej vrstvy, ktorá skládku vo Vrakuni odizoluje. Odčerpávanie a čistenie vody nahromadenej v tomto telese tak zastaví toxický mrak, ktorý dnes prúdi rýchlosťou 300 až 500 metrov za rok a smeruje do obývaného, poľnohospodársky a vodohospodársky využívaného územia.



MŽP tvrdí, že už počas kontrolných dní doplnkového prieskumu lokality vznieslo požiadavku, aby sanačná stanica kontaminovanej podzemnej vody bola bezodpadová. "Pretože likvidácia odpadov s takým množstvom pesticídnych a herbicídnych látok by bola ekonomicky náročná," skonštatovalo tlačové oddelenie.



Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdia viaceré odvolania.