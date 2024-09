Cestnú bezpečnosť chcú Vysoké Tatry zvýšiť aj osvetlením priechodov

Vysoké Tatry 15. septembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách pracujú na zvýšení bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Nedávno preto umiestnili nový spomaľovací prah a merač rýchlosti v Tatranskej Lomnici a samospráva chce osvetliť ďalšie priechody pre chodcov. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že spomaľovací prah sa nachádza na ceste nad poštou v Tatranskej Lomnici.



"Ide o iniciatívu poslancov zastupiteľstva Romana Chodníčka a Jána Košíka s podporou myšlienky od primátora Jozefa Štefaňáka. V danom úseku, kde sme umiestnili spomínaný spomaľovací prah, sa pohybuje väčší počet žiakov základnej školy a taktiež ide o zónu, kde sa nachádza park. Aj z tohto dôvodu je na tomto mieste znížená maximálna povolená rýchlosť, a to na 30 kilometrov za hodinu," uvádza mesto a v tejto súvislosti žiada o rešpektovanie pravidiel.



Samospráva ešte počas leta osadila aj merač rýchlosti na ceste II/540 v Tatranskej Lomnici a v iniciatíve chce pokračovať. Preto na najbližšom rokovaní zastupiteľstva na budúci týždeň bude poslanecký zbor hlasovať o financiách do ďalších meračov rýchlosti. "Tie budú umiestnené v častiach Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Tatranská Kotlina a ďalších," dodáva mesto.



V rámci zvyšovania bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pribudlo v Tatrách aj päť osvetlených priechodov. Aktuálne má radnica pripravené projekty na realizáciu osvetlenia ďalších. "Niektoré aktivity, ktoré robíme, nie sú viditeľne okamžite. Na všetky myšlienky a projekty existujú zákonné procesy. No pracujeme aktívne, s chuťou meniť veci, na ktoré máme dosah. Osobne sa veľmi teším a verím, že prinesieme ďalšie pozitívne myšlienky do nášho horského mesta," uzatvára primátor.