Bezpečnosť križovatky v Žiline by mal zvýšiť merač rýchlosti a radar

Žilina 28. marca (TASR) - Okružná križovatka pri Fackárni v Žiline bez asanácie viacerých budov nie je možná, bezpečnosť by mohli zvýšiť optický merač rýchlosti a stacionárny radar. Pracovné stretnutie k riešeniu bezpečnosti križovatky sa uskutočnilo vo štvrtok (27. 3.) na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Keďže v súčasnosti je najväčším problémom nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 30 kilometrov za hodinu (km/h), poslanec ŽSK Denis Cáder navrhol osadiť optický merač rýchlosti v smere od Hájika. Tento krok by pomohol zvýšiť bezpečnosť vodičov vychádzajúcich zo Závodského ulice a znížiť riziko kolízií.



Hovorkyňa podotkla, že najefektívnejším riešením by bolo vybudovanie obchvatu, štvrtého mestského okruhu Žiliny smerom na sídlisko Solinky. „Vzhľadom na komplikované vlastnícke vzťahy a vysoké náklady sa však v blízkej budúcnosti s jeho realizáciou nepočíta. Dopravnú situáciu navyše zhoršuje pokračujúca výstavba na Hájiku a v priľahlých obciach Hôrky a Bitarová,“ dodala Lacová.



Ako najrealistickejší krok na zvýšenie bezpečnosti sa preto javí dôsledné dodržiavanie zníženej rýchlosti. „Prítomní sa dohodli, že požiadajú dopravný inšpektorát o osadenie merača rýchlosti a zároveň o umiestnenie stacionárneho radaru na meranie rýchlosti s objektívnou zodpovednosťou vodičov,“ doplnila hovorkyňa s tým, že tento projekt je zatiaľ len v prípravnej fáze na úrovni Ministerstva vnútra SR a počet dostupných radarov je obmedzený.