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Bezpečnosť ľudí na vianočných trhoch v Bratislave je prioritou
Organizátori zároveň pripomínajú viaceré odporúčania aj samotným návštevníkom trhov.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Bezpečnosť návštevníkov blížiacich sa mestských vianočných trhov v Bratislave je absolútnou prioritou. Pre TASR to uviedla Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) ako organizátora trhov. Pred ich samotným otvorením sú naplánované viaceré bezpečnostné stretnutia. Počas trhov budú zároveň posilnené policajné hliadky, rovnako tak prijaté viaceré opatrenia.
„Bezpečnosť má pre nás absolútnu prioritu. Ešte pred samotným otvorením trhu absolvujeme viacero bezpečnostných stretnutí, kde veľkú pozornosť venujeme identifikácii možných rizík, príprave bezpečnostných opatrení a koordinácii všetkých zainteresovaných zložiek,“ skonštatovala Lehocká.
Nastavená je tiež spolupráca s mestskou a štátnou políciou, hasičským zborom, zdravotnou službou a ďalšími bezpečnostnými zložkami. Spoločne prijali postupy, ktoré minimalizujú riziká a umožnia rýchlo a efektívne reagovať v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti. Cieľom je, aby sa všetci návštevníci trhov cítili príjemne a bezpečne.
Už minulý rok zaviedli organizátori tzv. meetpointy/záchytné body. Sú to označené body na trhu, ktoré vidno z diaľky a ktoré slúžia ako miesta pre rýchlu komunikáciu s bezpečnostnými zložkami. „Zjednodušujú orientáciu a slúžia ako záchytné miesta pri strate osôb či iných nepredvídaných situácií,“ poznamenala Lehocká. Súčasťou denného fungovania trhu je tiež stála služba správcu trhu. Medzi všetkými záchrannými zložkami zároveň prebieha „živá komunikácia v reálnom čase“.
Organizátori zároveň pripomínajú viaceré odporúčania aj samotným návštevníkom trhov. Mali by si dávať pozor na svoje osobné veci a cennosti, upozorňujú ich na to aj v hlásení priamo na trhoch. Ľudia si zároveň nemusia brať na trhy hotovosť, keďže v každom vianočnom stánku sa dá platiť bezkontaktne. „Čo sa týka bezpečnosti, chceme vyzvať ľudí, aby zostali všímaví a nepodceňovali riziká,“ podotkla Lehocká s tým, že v prípade pocitu ohrozenia alebo ste svedkami konfliktnej situácie je potrebné kontaktovať organizátorov alebo priamo mestskú políciu na telefónnom čísle 159.
Prevádzka Hlavného vianočného trhu sa začne vo štvrtok 26. novembra, oficiálne otvorenie trhov spolu so slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka na Hlavnom námestí je naplánované na 27. novembra. Trhy budú otvorené denne od pondelka do nedele, od 10.00 do 22.00 h. Potrvajú do 3. januára 2027, s výnimkou 24. a 25. decembra.
„Bezpečnosť má pre nás absolútnu prioritu. Ešte pred samotným otvorením trhu absolvujeme viacero bezpečnostných stretnutí, kde veľkú pozornosť venujeme identifikácii možných rizík, príprave bezpečnostných opatrení a koordinácii všetkých zainteresovaných zložiek,“ skonštatovala Lehocká.
Nastavená je tiež spolupráca s mestskou a štátnou políciou, hasičským zborom, zdravotnou službou a ďalšími bezpečnostnými zložkami. Spoločne prijali postupy, ktoré minimalizujú riziká a umožnia rýchlo a efektívne reagovať v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti. Cieľom je, aby sa všetci návštevníci trhov cítili príjemne a bezpečne.
Už minulý rok zaviedli organizátori tzv. meetpointy/záchytné body. Sú to označené body na trhu, ktoré vidno z diaľky a ktoré slúžia ako miesta pre rýchlu komunikáciu s bezpečnostnými zložkami. „Zjednodušujú orientáciu a slúžia ako záchytné miesta pri strate osôb či iných nepredvídaných situácií,“ poznamenala Lehocká. Súčasťou denného fungovania trhu je tiež stála služba správcu trhu. Medzi všetkými záchrannými zložkami zároveň prebieha „živá komunikácia v reálnom čase“.
Organizátori zároveň pripomínajú viaceré odporúčania aj samotným návštevníkom trhov. Mali by si dávať pozor na svoje osobné veci a cennosti, upozorňujú ich na to aj v hlásení priamo na trhoch. Ľudia si zároveň nemusia brať na trhy hotovosť, keďže v každom vianočnom stánku sa dá platiť bezkontaktne. „Čo sa týka bezpečnosti, chceme vyzvať ľudí, aby zostali všímaví a nepodceňovali riziká,“ podotkla Lehocká s tým, že v prípade pocitu ohrozenia alebo ste svedkami konfliktnej situácie je potrebné kontaktovať organizátorov alebo priamo mestskú políciu na telefónnom čísle 159.
Prevádzka Hlavného vianočného trhu sa začne vo štvrtok 26. novembra, oficiálne otvorenie trhov spolu so slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka na Hlavnom námestí je naplánované na 27. novembra. Trhy budú otvorené denne od pondelka do nedele, od 10.00 do 22.00 h. Potrvajú do 3. januára 2027, s výnimkou 24. a 25. decembra.