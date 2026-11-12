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Bezpečnosť na vianočných trhoch v Trenčíne bude v rukách polície
Vianočné trhy v Trenčíne sa tento rok začnú už na sklonku novembra, o týždeň skôr ako zvyčajne.
Autor TASR
Trenčín 12. novembra (TASR) - Polícia v Trenčianskom kraji venuje zvýšenú pozornosť bezpečnosti a ochrane verejného poriadku na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, medzi ktoré patria aj vianočné trhy a ďalšie hromadné podujatia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„V súvislosti s blížiacim sa obdobím vianočných trhov budú policajti aj naďalej dohliadať na bezpečnosť ich návštevníkov. Bezpečnostnú situáciu vyhodnocujeme a v prípade potreby prijímame potrebné opatrenia,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, z taktických dôvodov nie je možné poskytnúť bližšie informácie o konkrétnych bezpečnostných opatreniach.
Vianočné trhy v Trenčíne sa tento rok začnú už na sklonku novembra, o týždeň skôr ako zvyčajne. Podľa trenčianskej hovorkyne Eriky Ságovej v minulých rokoch mestská polícia v súčinnosti s policajným zborom zabezpečila počas vianočných trhov zvýšený dohľad formou peších hliadok.
„Počas zvýšeného počtu návštevníkov (koncerty alebo iný kultúrny program) bolo v najužšom mieste pri vstupe na Mierové námestie zaparkované policajné auto ako forma zábrany. Je pravdepodobné, že sa bude podobne postupovať aj tento rok,“ doplnila hovorkyňa.
„V súvislosti s blížiacim sa obdobím vianočných trhov budú policajti aj naďalej dohliadať na bezpečnosť ich návštevníkov. Bezpečnostnú situáciu vyhodnocujeme a v prípade potreby prijímame potrebné opatrenia,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, z taktických dôvodov nie je možné poskytnúť bližšie informácie o konkrétnych bezpečnostných opatreniach.
Vianočné trhy v Trenčíne sa tento rok začnú už na sklonku novembra, o týždeň skôr ako zvyčajne. Podľa trenčianskej hovorkyne Eriky Ságovej v minulých rokoch mestská polícia v súčinnosti s policajným zborom zabezpečila počas vianočných trhov zvýšený dohľad formou peších hliadok.
„Počas zvýšeného počtu návštevníkov (koncerty alebo iný kultúrny program) bolo v najužšom mieste pri vstupe na Mierové námestie zaparkované policajné auto ako forma zábrany. Je pravdepodobné, že sa bude podobne postupovať aj tento rok,“ doplnila hovorkyňa.