Bezpečnosť pri električkovej radiále je lepšia, hovorí hlavné mesto

Bratislava 23. septembra (TASR) – Hlavné mesto neustále apeluje na zhotoviteľa rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, aby dbal na bezpečnosť chodcov a prípadné zmeny v teréne dostatočne vyznačil. Deklaruje to bratislavský magistrát, ktorý tak reaguje na početné sťažnosti obyvateľov na stav chodníkov na viacerých miestach rekonštruovaného úseku.



"Snahou hlavného mesta boli prechody pre peších upravené v čo možno najväčšom rozsahu ako bezbariérové, výkopy pre základy trakčných stožiarov sa ohradili drevenými zátarasami. Od doby, kedy hlavné mesto pozastavilo platby zhotoviteľovi za nedodržiavanie BOZP, sa situácia výrazne zlepšila," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.



Kritike zo strany obyvateľov sa okrem Molecovej ulice nevyhol napríklad pravostranný chodník pri Lafranconi v smere do Karlovej Vsi. Uzavretý pre verejnosť je z dôvodu osádzania napájacích káblov z meniarne Karlova Ves. "Chodník by mal byť daný do pôvodného stavu do piatku," skonštatovala Rajčanová.



Do rovnakého termínu sa očakáva aj obnovenie verejného osvetlenia na tomto úseku, pre nevyhovujúci stav rozvádzača pre verejné osvetlenie bolo potrebné ho vymeniť. Obyvateľov či cestujúcich čakajúcich na zastávke MHD tak už niekoľko dní za tmy osvetľujú len reflektory áut a autobusov. Na otázku, či nie je nebezpečné, keď si ľudia nevidia pod nohy ani pri prechádzaní úsekom za takýchto podmienok, mesto neodpovedalo.



Mesto si je podľa hovorkyne vedomé, že do spustenia električky bude dopravná situácia v tejto časti Bratislavy náročná a týka sa to aj chodcov. Magistrát si uvedomuje, že z pohľadu verejnosti prebieha zrejme najnepríjemnejšia časť rekonštrukcie. "Robíme všetko preto, aby sme umožnili cestujúcej verejnosti pohybovať sa v lokalitách dotknutých výstavbou s čo najmenšími časovými stratami a bezpečne," ubezpečuje magistrát.



Posledná etapa rekonštrukcie Dúbravsko–karloveskej radiály od tunela po Molecovu mala trvať od mája do septembra 2020. Električková doprava po zrekonštruovanej radiále však bude v celom úseku, teda od tunela do Dúbravky, spustená až od 26. októbra. Dôvodom predĺženia je predovšetkým neskorší začiatok rekonštrukcie spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 a povinnej karantény, v dôsledku čoho nemohol zhotoviteľ nasadiť svojich pracovníkov z Českej republiky. Ku sklzu prispeli i ďalšie komplikácie, napríklad nutná prekládka vedenia vysokého napätia, s ktorou pôvodný projekt nerátal, odhalenie nevhodného podložia na Molecovej ulici či zdegradovanej ochrany potrubia kanalizácie.



Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí.