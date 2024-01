Bezpečnosť v prešovských školách je ošetrená viacerými opatreniami

Prešov 30. januára (TASR) - Bezpečnosť v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je ošetrená viacerými opatreniami. K eliminácii rizík prispieva okrem iného kamerový systém, spolupráca s políciou i osveta. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Michal Hudák.



Každá z 12 škôl má podľa jeho slov túto oblasť ošetrenú na vstupoch a prechodových dverách kombináciou viacerých opatrení. "Kamerovým systémom, videovrátnikmi, recepciou, kontrolou vstupov do budov aj overením totožnosti, sprevádzaním návštev až priamo ku konkrétnym osobám. V rámci školy je posilnený pedagogický dozor, vonkajšie priestory sú zabezpečené oknami či bezpečnostnými fóliami," priblížil Hudák.



Ako ďalej povedal, k eliminácii rizík na školách prispieva kamerový systém, spolupráca škôl s príslušníkmi Policajného zboru a organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti. "Rovnako realizácia besied, workshopov, prednášok so žiakmi, ale aj školení so zamestnancami školy. Úlohu zohráva aj prítomnosť školského podporného tímu, školy v rámci svojich aktivít už teraz pracujú v tejto oblasti na maximum," vysvetlil Hudák.



Školy podľa jeho slov pociťujú potrebu väčšej kontroly, na druhej strane je potreba viesť žiakov k prevencii a k predchádzaniu nežiaduceho až trestnoprávneho konania. "Je potreba naďalej pracovať na preventívnych existujúcich opatreniach a naďalej ich rozširovať. V tejto oblasti je však potrebné upozorniť na finančný aspekt a obmedzené finančné zdroje, ktoré majú školy i zriaďovateľ," skonštatoval Hudák s tým, že sa plánujú zapojiť do bezpečnostného auditu a výziev zo strany štátu.



Ministerstvo vnútra SR v polovici januára spustilo bezpečnostný audit v základných a stredných školách. Na základe neho by sa mala nastaviť kategorizácia škôl z hľadiska bezpečnosti. Ešte v prvom štvrťroku má byť pripravený aj vysokoškolský audit. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) označili tému bezpečnosti v školách a duševného zdravia za prioritu. V oblasti duševného zdravia by chcel Drucker v rámci prevencie pôsobiť na deti, učiteľov i celé rodiny.