Nočná kontrola odhalila prekvapenia: Opití cyklisti, vodič i mladiství
Autor TASR
Trenčín 8. septembra (TASR) - Desať dopravných priestupkov, päť cyklistov pod vplyvom alkoholu a jedného opitého vodiča odhalili policajti počas piatkovej (5. 9.) nočnej dopravno-preventívnej bezpečnostnej akcii v okresoch Trenčín a Ilava. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Akcia bola zameraná na zníženie počtu dopravných nehôd a počtu vodičov motorových a nemotorových vozidiel jazdiacich pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok. Cieľom akcie bola aj kontrola podávania a požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami.
Počas akcie vykonali policajti 201 dychových skúšok na zistenie požitia alkoholu. U jedného vodiča dychová skúška skončila s výsledkom 1,67 promile. Mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili do cely policajného zaistenia. Na cestách sa päť cyklistov pohybovalo pod vplyvom alkoholu.
Počas akcie zistili desať priestupkov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, tri mladistvé osoby pod vplyvom alkoholu a jednu osobu, ktorá umožnila požitie alkoholických nápojov mladistvým. Príslušníci finančnej správy zistili dva prípady nezaevidovania tržby.
