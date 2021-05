Bezpečnostná situácia v Horskom parku je podľa aktivistov neúnosná

Bratislava 25. mája (TASR) – Občianske združenie Hrad-Slavín žiada bratislavský magistrát, aby zaistil bezpečnosť návštevníkov v Horskom parku v Bratislave. Situáciu totiž považuje za neúnosnú. Od mesta aktivisti očakávajú najmä odstránenie nebezpečných suchých stromov a vetiev okolo chodníkov, ktoré ohrozujú návštevníkov nielen v prípade zlého počasia.



"K eskalácii problému bezpečnosti v Horskom parku došlo v dôsledku rôznych názorov na formu ďalšej existencie parku. Magistrát má iný názor na využitie Horského parku, ktorý vylučuje prítomnosť verejnosti na jeho veľkej najkrajšej časti,“ tvrdí združenie. Na presadenie svojho riešenia budúcnosti parku podľa aktivistov mesto zámerne nerieši množstvo nebezpečných miest ohrozujúcich zdravie a životy návštevníkov. "Tým sleduje odstrašenie verejnosti od návštevy parku," myslia si.



OZ Hrad-Slavín žiada odstránenie suchých stromov a vetiev v okolí chodníkov, kde je zvýšený pohyb osôb, a to aj v bezzásahovej zóne. Ochranári, ale aj zástupcovia magistrátu podľa aktivistov nesúhlasia s akýmikoľvek zásahmi v bezzásahovej zóne Horského parku, ktorý sa nachádza v štvrtom stupni ochrany podľa schváleného plánu starostlivosti.



Mesto Bratislava pre TASR reagovalo, že do bezzásahovej zóny nie je zakázaný vstup návštevníkov. "Pri vstupe sú upozornení informačnými tabuľami, že vstupujú do takejto zóny. Tento režim vychádza z dokumentu ochrany prírody, ktorý je platný 30 rokov a ktorý zahŕňa samotná zonácia Horského parku. Zároveň na základe toho môžeme ako správca bez porušenia zákona riešiť bezpečnosť areálu (potrebné orezy či výruby)," uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.



Magistrát deklaruje, že nebezpečné stromy, ktoré sa nachádzajú priamo nad jedným z chodníkov, pravidelne identifikuje a realizuje potrebné kroky na udržanie bezpečnosti. Špecifický režim správy v danom funkčnom priestore podľa samosprávy podporuje rozvoj prirodzených procesov lokálneho biotopu a ochranu chránených druhov. „Ihrisko, ktoré sa nachádza v bezzásahovej časti Horského parku, sme navrhovali v súlade so zonáciou odstrániť a obnoviť ihrisko v inej časti areálu,“ podotkla Rajčanová. Bezzásahová zóna tvorí približne tretinu z celého územia Horského parku.