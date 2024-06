Bezpečnostné opatrenia na VŠVU, zavedené vo februári, boli zrušené

Bratislava 10. júna (TASR) - Bezpečnostné opatrenia na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU), ktoré polícia prijala vo februári pre možné podozrenie z protiprávnej činnosti, už neprebiehajú. TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková. Škola je však zaradená do trvalého projektu ochrany mäkkých cieľov z úrovne policajného zboru, kde sú vykonávané pravidelné a preventívne činnosti.



Hovorkyňa tiež priblížila, že VŠVU je zaradená do ďalšieho bezpečnostného projektu eventovej agentúry, ktorá sa venuje aj témam ochrany mäkkých cieľov a bezpečnosti na školách.



Polícia vo februári na škole preverovala možné podozrenie z protiprávnej činnosti. Priblížila vtedy, že prijala v tejto súvislosti opatrenia.