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Bezpečnostné opatrenie v Bratislave skončilo bez narušenia poriadku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V Bratislave sa v sobotu konal 16. ročník podujatia Dúhový Pride, ako aj 14. ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu.

Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Bezpečnostné opatrenie v centre Bratislavy skončilo v sobotu bez narušenia verejného poriadku. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

V Bratislave sa v sobotu konal 16. ročník podujatia Dúhový Pride, ako aj 14. ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu. Polícia v súvislosti s týmito verejnými zhromaždeniami realizovala bezpečnostné opatrenie.
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