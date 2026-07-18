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Bezpečnostné opatrenie v Bratislave skončilo bez narušenia poriadku
V Bratislave sa v sobotu konal 16. ročník podujatia Dúhový Pride, ako aj 14. ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Bezpečnostné opatrenie v centre Bratislavy skončilo v sobotu bez narušenia verejného poriadku. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V Bratislave sa v sobotu konal 16. ročník podujatia Dúhový Pride, ako aj 14. ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu. Polícia v súvislosti s týmito verejnými zhromaždeniami realizovala bezpečnostné opatrenie.
V Bratislave sa v sobotu konal 16. ročník podujatia Dúhový Pride, ako aj 14. ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu. Polícia v súvislosti s týmito verejnými zhromaždeniami realizovala bezpečnostné opatrenie.