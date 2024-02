Bezplatná rodinná poradňa v Nových Zámkoch bude fungovať do júla 2027

Nové Zámky 10. februára (TASR) - V Nových Zámkoch pokračuje od januára tohto roka bezplatná rodinná poradňa. Nadviazala na pilotný projekt Rodinné poradne - poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny od októbra 2021 do decembra 2023.



Od januára tohto roka pokračuje Národný projekt Rodinné poradne II, ktorý bude trvať do júla 2027. Celková suma na jeho realizáciu predstavuje 39.887.616 eur, informovala Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré projekt implementuje.



V rámci pilotného projektu začali od februára 2022 fungovať poradne v piatich slovenských mestách, okrem Nových Zámkov aj v Trnave, Humennom, Košiciach a Žiline. "Sieť rodinných poradní plánujeme rozšíriť. K existujúcim piatim by malo pribudnúť ďalších 41 poradní," potvrdila Šebová. Cieľom je prispieť k systémovému riešeniu v oblasti prevencie duševných chorôb, posilneniu vzťahov v rodine a medzigeneračnej komunikácii.



Projekt bezplatných rodinných poradní voľne nadväzuje na tradíciu manželských a predmanželských poradní, ktoré na Slovensku fungovali od roku 1971 do roku 2005. Odborné činnosti v každej rodinnej poradni poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci a iní odborníci, napríklad pedagógovia či právnici. Ľuďom pomôžu pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny, priateľmi, kolegami a v ďalších medziľudských vzťahoch.