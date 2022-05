Bezplatné dlhové poradne pribudnú v ďalších mestách Prešovského kraja

Prešov 13. mája (TASR) – Bezplatné dlhové poradne (BDP) pribudnú v najbližších dňoch v Kežmarku a v Humennom, následne v júli v Starej Ľubovni a v Stropkove. V súčasnosti sú v Prešovskom kraji k dispozícii ľuďom, ktorí majú problémy s dlhmi a nie sú schopní ich splácať, v štyroch mestách.



V Prešove sa za účasti predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára, ministra práce Milana Krajniaka a poslancov NR SR Petra Pčolinského, Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka (všetci Sme rodina) v piatok konalo pracovné predstavenie národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo v rámci Prešovského kraja relevantným a možným spolupracujúcim organizáciám.



Konkrétne išlo o úrady práce, predstaviteľov miest a obcí, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, okresných súdov a ďalších. BDP sú ľuďom k dispozícii v Prešove, Bardejove, Poprade a vo Vranove nad Topľou. V najbližších dňoch budú otvorené v Kežmarku a Humennom. V júli pribudnú v Starej Ľubovni a v Stropkove. Určené sú na pomoc všetkým dlžníkom, ktorí už cítia, že sa dostávajú do vážnych problémov z dôvodu neschopnosti splácať záväzky.



"Veľakrát sú to ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s právom či s ekonomikou, a preto som veľmi rád, že v každej poradni je psychológ, ekonóm a právnik," povedal Kollár. Podľa ministra práce ide o "exekučnú prevenciu". "Chceme dosiahnuť, aby človek, ktorý má dlhy, vedel, kam sa má obrátiť, aby sa nedostal do problému, že bude exekvovaný. Pokiaľ sa náhodou doň už dostal, ako z toho von," skonštatoval Krajniak.



Ako tvrdí, na Slovensku je množstvo problémov v súvislosti s dlhmi, ktoré sa dajú vyriešiť. "Len ľudia o tom nevedia, lebo im nemá kto poradiť. Ľudia v BDP majú presne algoritmy, ako postupovať, a sú školení na to, aby vedeli odhaliť u každej rodiny možnosti, ako sa jej dá pomôcť," spresnil minister.



Poradne sú bezplatné a rezort práce ich plánuje postupne zriadiť v 46 mestách, v ktorých sídlia úrady práce, respektíve ich pobočky. Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo je hradený z prostriedkov Európskej únie.