Bezplatné parkovisko vo Vysokých Tatrách sprevádzkujú tento víkend

Vysoké Tatry 14. júna (TASR) - Turisti aj toto leto zaparkujú na začiatku Tatranskej Lomnice vo Vysokých Tatrách bezplatne. V pravidelných intervaloch sa zároveň z areálu bývalého Eurocampu odvezú kyvadlovou dopravou napríklad k miestu, odkiaľ vedú turistické trasy k Zelenému a Bielemu plesu či na Kopské sedlo. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že služby budú môcť využívať od soboty 15. júna.



Kraj v spolupráci s mestom Vysoké Tatry uvádza tieto služby do prevádzky opätovne po roku. Spustili ich vlani, keď začali na ceste od Tatranských Matliarov po Tatranskú Kotlinu aj v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou Cesty slobody platiť nové dopravné predpisy. Jeleňová vysvetlila, že na úseku vtedy pribudli zvodidlá a dopravné značky so zákazom parkovania popri ceste. Aj po komplexnej rekonštrukcii tatranskej magistrály má záchytné parkovisko podľa kraja svoje opodstatnenie.



"Chceme odľahčiť značne preexponované cestné úseky v Tatrách a všeobecne tatranskú dopravu a turistom umožniť bezplatné parkovanie na záchytnom parkovisku s kapacitou približne 400 áut. So Slovenskou autobusovou dopravou Poprad ideme opätovne aj do kyvadlovej dopravy, ktorá sa nám osvedčila, keď v lete 2023 prepravila takmer 12.000 cestujúcich, priemerne za týždeň ich bolo viac ako 1050. Opatreniami chceme hlavne zvýšiť bezpečnosť a zabezpečiť tým, ktorí tam prichádzajú, komfort a pohodlie pri ich presunoch za atraktivitami našich veľhôr," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Kyvadlová doprava bude premávať v mesiacoch jún a september vo víkendovom režime a počas top sezóny v júli a auguste, presnejšie od 29. júna do 1. septembra, počas celého týždňa. Turistov v 30-minútových, resp. hodinových intervaloch odvezie na trase Tatranská Lomnica P+R - Eurocamp - 1. máj - stanica, kde je možný prestup na iné linky prímestskej autobusovej dopravy, vlaky a tatranské električky a ďalej na zastávky Tatranské Matliare a Biela voda. Prvý autobus odchádza od záchytného parkoviska o 6.15 h a posledný o 17.45 h, v opačnom smere bude jazdiť od 6.30 h do 18.15 h.