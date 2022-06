Bezplatné prehliadky Trnavy budú počas celého leta

Trnava 27. júna (TASR) – Pamiatky historického mesta Trnava si bude možné počas tohtoročného leta pozrieť bezplatne. Od začiatku júla do konca augusta sa budú konať v každý pracovný deň prehliadky so sprievodcom, pripravila ich Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism. Začiatok bude vždy o 10.30 h pri mestskej veži, informoval o tom zastupujúci riaditeľ Alexander Prostinák.



"V pondelky, stredy a piatky predstavíme najkrajšie sakrálne pamiatky, ako Bazilika sv. Mikuláša či Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Ako prvé si pri bronzovom modeli mesta návštevníci vypočujú príbehy o založení Trnavy. Následne sa vydáme do samotných kostolov, v ktorých si povieme viac o histórii, napríklad o plačúcom obraze Panny Márie. Celá prehliadka trvá 90 minút," uviedol sprievodca cestovného ruchu v Trnave Slavomír Dzvoník.



V utorky a štvrtky budú prehliadky svetských pamiatok Trnavy. "Začíname od historického západného krídla radnice, kde si návštevníci budú môcť pozrieť pivnicu so žalárom. Tiež nazrieme do jednej z bášt stredovekého mestského opevnenia," dodal Dzvoník.



Pre záujemcov, ktorí by chceli prehliadku absolvovať v inom čase, OOCR poskytuje aj individuálne prehliadky. Je možné si ich rezervovať v turistickom informačnom centre alebo cez stránku Región Trnava. "Zároveň je každý deň otvorená mestská veža, ktorá poskytuje nevšedný výhľad na mesto i široké okolie," doplnil Prostinák.