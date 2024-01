V Handlovej je i túto zimu možnosť využiť služby nocľahárne

Handlová 2. januára (TASR) - Bezprístrešní obyvatelia môžu i túto zimu využiť služby nocľahárne v Handlovej. Nezisková organizácia Jazmín pre nich uvoľnila priestory v bývalej kancelárii vedúcej sociálneho oddelenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Otvorenie nocľahárne na Ulici F. Nádaždyho zabrzdilo vlani odporúčanie hygieny neubytovávať bezprístrešných v suteréne budovy. Pred otvorením bolo potrebné vykonať niekoľko technických úprav. Riaditeľka neziskovej organizácie Jazmín Viera Mrázová uviedla, že organizácia musela v zariadení vykonať presuny, aby v prípade záujmu ľudí o ubytovanie zachovala bezinfekčnosť a klienti neboli ohrození na zdraví.



"Jazmín uvoľnil jednu izbu a priestory a kde budú môcť bezprístrešní prenocovať. Z pivničných priestorov bez okien sa nocľaháreň presunula do bývalej kancelárie vedúcej sociálneho oddelenia," priblížila Paulínyová.



Záujemci o ubytovanie podľa nej budú mať zabezpečené všetky základné potreby. "Budú mať možnosť sa osprchovať či v prípade potreby dostať čistú spodnú bielizeň. V spolupráci so sociálnym oddelením mesta dostanú aj balíček s hygienickými potrebami, ponožky a nejaké potraviny," doplnila.



Bezprístrešní obyvatelia sa musia v prípade záujmu o ubytovanie ohlásiť na vrátnici. Jedno prenocovanie je spoplatnené sumou jedno euro. Nástup do nocľahárne je možný najskôr od 17.00 h a odchod ráno do 8.00 h.



"Nezisková organizácia disponuje tromi posteľami, avšak v prípade potreby je možnosť ponuku rozšíriť o ďalšie lôžka. Nocľaháreň je prístupná do konca zimy s ohľadom na poveternostné podmienky," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Pomôcť bezprístrešným obyvateľom môže podľa nej i verejnosť, stačí, ak do Jazmínu prinesie čaje, kávu či instantné polievky.