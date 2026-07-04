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BEZVLÁDNE TELO v rieke: Našli ho v Michalovciach
Vyslaní policajti miesto zadokumentovali a zamedzili vstup nepovolaným osobám.
Autor TASR
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Michalovce 4. júla (TASR) - Telo muža bez známok života našli v sobotu dopoludnia v rieke Laborec v Michalovciach. Polícia pre TASR potvrdila prijatie oznámenia o náleze bezvládneho tela. „Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny úmrtia nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Vyslaní policajti miesto zadokumentovali a zamedzili vstup nepovolaným osobám. Michalovskí policajti vo veci začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
„Okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.
Vyslaní policajti miesto zadokumentovali a zamedzili vstup nepovolaným osobám. Michalovskí policajti vo veci začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
„Okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.