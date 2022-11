V Bratislave hľadajú firmu na búranie garážového domu na Drieňovej

Bratislava 10. novembra (TASR) – Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktoré je vlastníkom požiarom značne poškodeného garážového domu na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove, vyhlásilo ešte v októbri súťaž na búranie stavby. Dodávateľ prác by mohol byť známy v novembri, keď je naplánované vyhodnocovanie predložených ponúk. Informuje o tom na svojom webe. V hre je úplná i čiastočná demolácia objektu.



"Komisia preštuduje ponuky z vecného hľadiska so zameraním na technickú, organizačnú a ekonomickú stránku stanovených kritérií. Súčasne vyberie najvýhodnejšiu ponuku na demoláciu objektu a odporučí pripraviť na podpis zmluvu, ktorej bude predchádzať písomné hlasovanie," konštatuje správa BGD.



V rámci neho budú vlastníci a nájomníci hlasovať o alternatíve úplného zbúrania objektu a výstavby nového parkovacieho domu alebo čiastočnej demolácie objektu a zároveň jeho rekonštrukcie. Výsledkom analýzy bude aj predpokladaná cena parkovacieho miesta, na základe čoho budú vyberať. Hlasovanie by mala správa BGD pripraviť k 1. decembru.



BGD pomáha aj mestská časť, ktorá poskytla napríklad odborníkov v oblasti stavebníctva a verejného obstarávania. "Našou najväčšou obavou je, aby nevzniklo po ružinovskej Hirošime aj ďalšie ružinovské Nagasaki. Dobrá správa je, že sa intenzívne pracuje na tom, aby sa tak nestalo," napísal na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.



O tom, čo vznikne namiesto zbúraného garážového domu, je podľa neho ešte predčasné hovoriť. Záležať to bude nielen od členov garážového družstva, ale aj od územného plánu. Ten na danom mieste hovorí o občianskej vybavenosti na úrovni najmenej 70 percent. "Všetky predbežné plány však hovoria v prvom rade o obnove garážového domu s podobnou či dokonca vyššou kapacitou ako doteraz," poznamenal Chren.



Požiar v garážovom dome na Drieňovej ulici vypukol 5. marca večer. Po uhasení požiaru umožnili sprístupnenie niektorých priestorov na ich vypratanie, ale len tých, pri ktorých to dovoľovala statika. Vyšetrovanie nie je stále definitívne uzatvorené. Zachrániť sa podarilo stovky áut, motoriek, bicyklov i ďalšieho majetku.