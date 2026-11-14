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Biatlonový areál v obci Králiky prejde po rokoch obnovou
O modernizácii biatlonového areálu na Králikoch sa začalo hovoriť už pred 15 rokmi, projekt sa však nepodarilo posunúť do realizačnej fázy.
Autor TASR
Králiky 14. novembra (TASR) - Biatlonový areál v obci Králiky neďaleko Banskej Bystrice sa po rokoch dočká obnovy. V areáli pribudne vyše kilometer dlhá asfaltová dráha na tréning na kolieskových lyžiach, ktorá športovcom umožní trénovať aj mimo zimnej sezóny. Slovenský zväz biatlonu (SZB), ktorý o tom informoval na webovej stránke, získal na projekt z európskych zdrojov približne milión eur.
O modernizácii biatlonového areálu na Králikoch sa začalo hovoriť už pred 15 rokmi, projekt sa však nepodarilo posunúť do realizačnej fázy. Zámer sa opätovne oživil v roku 2020, podľa zväzu bolo potrebné vysporiadať pozemky, urobiť geometrické plány, hydrogeologické posudky a ďalšie administratívne úkony. Projekt následne na viac ako tri roky zamrzol pre posudzovanie vplyvu na životné prostredie a námietky. Po získaní stavebného povolenia sa SZB začiatkom novembra podarilo získať aj približne miliónovú dotáciu.
„Sme veľmi radi, že sa tento projekt bude realizovať, pretože plnohodnotný tréningový areál v aglomerácii Banskej Bystrice veľmi chýbal. Vieme, že tu máme najviac klubov, ktoré nám vychovávajú budúcich reprezentantov. Areál je dostupný zhruba za desať minút cesty autom z centra mesta,“ skonštatoval prezident SZB Peter Vozár.
V biatlonovom areáli na Králikoch vďaka projektu pribudne asfaltová trať s dĺžkou približne 1,2 kilometra. Zámer počíta aj s obnovou lyžiarskeho štadióna a verejného priestoru s rozlohou viac ako 26.000 štvorcových metrov. Vybuduje sa tiež menšie technické zázemie, ako sú šatne, sprchy, toalety a sklad pre rôzne vybavenie. Nová dráha umožní biatlonistom trénovať na kolieskových lyžiach aj mimo zimnej sezóny, areál bude slúžiť i na pohybové aktivity verejnosti a na verejné podujatia.
Zmodernizovaný areál, v ktorom už existuje desaťstavová strelnica na 50 metrov, sa s novou asfaltovou dráhou podľa SZB stane plnohodnotným tréningovým areálom. Podobné športovisko sa na Slovensku nachádza iba v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. S infraštruktúrnymi projektami chce SZB pokračovať aj v ďalších regiónoch Slovenska.
„Diskutujeme aj o tréningovej infraštruktúre v Tatrách, na Kysuciach, Orave aj ďalších miestach. Našou prioritou je, aby sme vďaka takýmto menším areálom našli talenty, ktoré nás budú o desať rokov reprezentovať na vrcholných podujatiach,“ skonštatoval Vozár s tým, že modernizácia areálu na Králikoch by sa mohla začať na jar po výbere zhotoviteľa.
O modernizácii biatlonového areálu na Králikoch sa začalo hovoriť už pred 15 rokmi, projekt sa však nepodarilo posunúť do realizačnej fázy. Zámer sa opätovne oživil v roku 2020, podľa zväzu bolo potrebné vysporiadať pozemky, urobiť geometrické plány, hydrogeologické posudky a ďalšie administratívne úkony. Projekt následne na viac ako tri roky zamrzol pre posudzovanie vplyvu na životné prostredie a námietky. Po získaní stavebného povolenia sa SZB začiatkom novembra podarilo získať aj približne miliónovú dotáciu.
„Sme veľmi radi, že sa tento projekt bude realizovať, pretože plnohodnotný tréningový areál v aglomerácii Banskej Bystrice veľmi chýbal. Vieme, že tu máme najviac klubov, ktoré nám vychovávajú budúcich reprezentantov. Areál je dostupný zhruba za desať minút cesty autom z centra mesta,“ skonštatoval prezident SZB Peter Vozár.
V biatlonovom areáli na Králikoch vďaka projektu pribudne asfaltová trať s dĺžkou približne 1,2 kilometra. Zámer počíta aj s obnovou lyžiarskeho štadióna a verejného priestoru s rozlohou viac ako 26.000 štvorcových metrov. Vybuduje sa tiež menšie technické zázemie, ako sú šatne, sprchy, toalety a sklad pre rôzne vybavenie. Nová dráha umožní biatlonistom trénovať na kolieskových lyžiach aj mimo zimnej sezóny, areál bude slúžiť i na pohybové aktivity verejnosti a na verejné podujatia.
Zmodernizovaný areál, v ktorom už existuje desaťstavová strelnica na 50 metrov, sa s novou asfaltovou dráhou podľa SZB stane plnohodnotným tréningovým areálom. Podobné športovisko sa na Slovensku nachádza iba v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. S infraštruktúrnymi projektami chce SZB pokračovať aj v ďalších regiónoch Slovenska.
„Diskutujeme aj o tréningovej infraštruktúre v Tatrách, na Kysuciach, Orave aj ďalších miestach. Našou prioritou je, aby sme vďaka takýmto menším areálom našli talenty, ktoré nás budú o desať rokov reprezentovať na vrcholných podujatiach,“ skonštatoval Vozár s tým, že modernizácia areálu na Králikoch by sa mohla začať na jar po výbere zhotoviteľa.