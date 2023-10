Bibiana je otvorená dlhšie, ponúka aj špeciálne sprievody

Bratislava 13. októbra (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana upravil otváracie hodiny. Dôvodom je záujem divákov o medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). TASR o tom informovala PR manažérka Lucia Marcinátová.



Počas bienále je Bibiana otvorená od utorka do nedele od 10.00 do 20.00 h. Sprievod súťažnou medzinárodnou prehliadkou ilustrácií sa začína od 10.00 h každú hodinu. Čitáreň je otvorená od utorka do piatka od 10.00 do 16.00 h, cez víkend od 10.00 do 18.00 h.



Pre školy, deti aj dospelú a odbornú verejnosť pripravili organizátori špeciálne prehliadky medzinárodnou výstavou, ktorá predstavuje 275 autorov z 36 krajín, ako podčiarkuje Bibiana, to najlepšie zo sveta ilustrácií za uplynulé dva roky.



Školy a skupiny sa na sprievod a vstup do expozície musia objednávať na realizacia@bibiana.sk alebo telefonicky na čísle 02/20 467 223.



Novinkou na BIB 2023 sú kurátorské výklady pre dospelých a odbornú verejnosť, ktoré pod názvom BIB VIP priblížia dramaturgické novinky prehliadky, súťažnú kolekciu a víťazov. Pre účasť je potrebná rezervácia cez rezervačný systém vopred.



Vstup pre individuálnych návštevníkov od 4. októbra je od 10.00 h každých 30 minút.