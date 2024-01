Bibiana otvára interaktívnu výstavu venovanú fenoménu farieb

Bratislava 25. januára (TASR) - V Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti otvorili vo štvrtok interaktívnu výstavu venovanú fenoménu farieb. Inštalovaná je na druhom poschodí pod názvom Laboratórium farieb. "Deti budú mať veľký zážitok, budú mať čo robiť, aby zavnímali všetkými zmyslami túto výstavu, ktorá spĺňa aj pedagogické požiadavky," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii riaditeľka Bibiany Zuzana Liptáková.



Autori mali k dispozícii šesť miestností, výstavu otvára tunel - tma, z ktorého sa návštevníci vynoria v čierno-bielom svete. Z neho prechádzajú do miestnosti, v ktorej spoznávajú tri základné farby - žltú, červenú a modrú. "Jednotlivé miestnosti sú plné interaktívnych aktivít, ktoré deti obohatia, prezradia im zaujímavosti zo sveta farieb, informácie o ich symbolike a význame, ako fungujú spolu s inými farbami," priblížila scenáristka Katarína Kosánová výstavu, ktorá vysvetľuje aj delenie farieb, ukáže hry kontrastov, ale aj fyzikálne zákony a objavy.



"V šiestej miestnosti sme sa rozhodli pre kruh komplementárnych farieb, ktorý vytvára zároveň plochu, kde deti môžu tvoriť," dodáva scenáristka k výstave, ktorá môže byť zaujímavá aj pre dospelých. Napríklad vďaka Goetheho citátom, ktorý sa venoval farbám. "Sú tam vysvetlenia napríklad zatmenia slnka, ako vzniká dúha, čo je mimikry, čo je chlorofyl a fotosyntéza, to sú všetko pojmy, ktoré s farbami súvisia," poznamenáva Kosánová.



Autorom výtvarno-priestorového riešenia je scénický a kostýmový výtvarník Tomáš Ciller. Hovorí, že Laboratórium farieb nemá ambíciu obsiahnuť celý fenomén farby. "Vnímanie farby je komplikovaný proces za účasti svetla, oka a nášho vnímania. Príbeh farby odhaľuje, že biele svetlo je tvorené zo svetiel tvoriacich dúhu, a že miešaním primárnych farieb vznikajú odtiene so svojimi fyzikálnymi, symbolickými a duchovnými vlastnosťami."



K dlhodobej výstave (potrvá do 8. septembra) chystá Bibiana aj sprievodné programy s lektorom a workshopy pre verejnosť, školy a organizované skupiny.