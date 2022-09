Bibiana otvorí Bienále animácie Bratislava v pondelok 3. októbra

Bratislava 30. septembra (TASR) – Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava (BAB) sa uskutoční od 3. do 9. októbra. Na 16. ročník celosvetovej súťažnej prehliadky animovanej tvorby sa prihlásilo vyše 1700 filmov z 97 krajín. Z nich organizátori vybrali 92 filmov, ktoré sa predstavia na festivale a budú súťažiť o ocenenia. Zastúpené sú klasické animátorské veľmoci ako Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia, USA, nechýbajú exotické štáty.



"Máme filmy z Taiwanu aj z afrických krajín, animácia je medzinárodná a vyrába sa všade. Pri výbere filmov sa snažíme nepozerať na to, odkiaľ pochádza, ale o čom rozpráva a ako vyzerá," uviedol pre TASR programový riaditeľ festivalu Tomáš Danay. Jeho predchádzajúci ročník, poznamenaný pandémiou, sa uskutočnil celý online. "V 16. ročníku sa znova vraciame do kín," potvrdil Danay s tým, že festival sa uskutoční v hybridnej forme, všetky filmy si budú môcť záujemcovia pozrieť zadarmo na webstránkach festivalu, vybrané snímky bude vysielať aj RTVS na Dvojke. Vstup na premietanie všetkých filmov je voľný.



Festival s programom pre malých i dospelých otvorí celovečerný film Myši idú do neba. Zastúpená je aj tvorba slovenských animátorov. "V súťaži máme dokonca dva celovečerné slovenské filmy, teším sa z toho, že na Slovensku sa robia aj celovečerné animované filmy, čo bolo ešte pred desiatimi rokmi absolútne nemožné," podotkol Danay k premietaniu dvoch slovenských snímok - Tvojazem od Petra Budinského, festivalová premiéra čaká film Websterovci, ktorý BAB 2022 uzavrie.



Na festival prijali pozvanie maďarský animátor, nominovaný na Oscara Géza M. Tóth, rovnako na Oscara nominovaný japonský režisér Koji Yamamura. "Legenda sveta animovanej tvorby bude prezentovať svoj celovečerný film Mnoho severov," dodal programový šéf festivalu, ktorý privíta aj nemeckú animátorku Juliu Ocker, režisérku úspešného animovaného seriálu Animanimals.



Do programu BAB 2022 je zaradených viacero výstav, ktoré sa budú konať v Bibiane, ale aj v Galérii Umelka, kde sa bude tiež premietať. Festivalové projekcie, ktoré boli pôvodne naplánované do Kina Lumiére, budú v Kine Mladosť a na Vysokej škole múzických umení. "Pre divákov sú pripravené vybrané pásma aj vo viacerých partnerských mestách – Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Nitre, Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach," avizujú organizátori.



Hlavným organizátorom BAB 2O22 je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti s podporou Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.