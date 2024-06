Bibiana otvorila kreatívny ateliér a zaujímavú výstavu

Bratislava 21. júna (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti otvoril vo štvrtok (20. 6.) v Bratislave Ateliér Bibiana. Kreatívny priestor má podporovať tvorivosť a vzťah detí, mládeže k umeniu a kultúre prostredníctvom kvalitných vzdelávacích programov a interaktívnych zón. TASR o tom informovala PR manažérka Natália Cehláriková.



Ateliér je rozdelený na dve časti - workshopovú a samoobslužnú zónu. "Spolu vytvárajú dynamické prostredie pre tvorivé vzdelávanie a rozvoj umeleckého potenciálu v troch hlavných oblastiach - výtvarno-ilustračnej, literárno-dramatickej a animačnej," približuje Bibiana.



Workshopová časť je prvou, ktorú oficiálne sprístupnila. Budú sa v nej realizovať pestré tvorivé aktivity a workshopy pod vedením odborných lektorov a umelcov z rôznych oblastí. "Program workshopovej zóny sa bude pravidelne obmieňať a prispôsobovať aktuálnym témam a výstavám v rámci dramaturgického plánu Bibiany," dodávajú organizátori s tým, že workshopová zóna sa počas leta bude venovať téme objavovania sveta pod hladinou, ktorá prepojí aktuálne výstavy.



Prostredníctvom výtvarných, dramatických i animačných workshopov môžu účastníci objaviť svet pod hladinou na výstave ilustrátorky Hedvigy Gutierrez, prekonať strach z hĺbky a potápania na výstave Nebojím sa strachu alebo objaviť pestrofarebný svet pod vodou na výstave Laboratórium farieb. Júl a august prinesie stretnutia so slovenskými ilustrátormi v rámci programu Vyfarbi si leto, Rozanimuj si leto s animátormi či divadelné workshopy Rozohraj si leto.



V Bibiane sprístupnili aj výstavu Ilustrácie do kuchárskej knihy pre fantastické bytosti (BIB - UNESCO workshop Albína Brunovského). Od roku 1983 je súčasťou Bienále ilustrácií Bratislava aj BIB - UNESCO workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov predovšetkým z rozvojových krajín. Tieto tvorivé dielne viedli viacerí významní ilustrátori - Albín Brunovský, Karol Ondreička, Dušan Kállay, Martin Kellenberger, Peter Čisárik, Ľuboslav Paľo, Peter Uchnár, Juraj Martiška a Igor Piačka. V priebehu všetkých ročníkov sa na workshope zúčastnilo viac ako 200 ilustrátorov z celého sveta.



Aktuálna výstava prezentuje kolekciu originálov ilustrácií z workshopu 2011 s témou Ilustrácie do kuchárskej knihy pre fantastické bytosti, ktorý viedol Peter Uchnár. Návštevníci Bibiany môžu spoznať fantastickú reštauráciu, v ktorej sa stravujú rôzne fantastické bytosti - mýtické zvery a príšery z vesmíru. "Miesto, kde si zájdu na obed kvetinové víly, Superman, možno aj skupiny vlkolakov a všelijaké bytosti, ktoré nepoznáme a nevieme o ich existencii," približujú autori výstavu, na ktorej ilustrácie doplnia interaktívne úlohy pre deti. "Budú vytvárať svoje originálne recepty či sa dozvedia viac o zdravej výžive," uzatvára Bibiana.