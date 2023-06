Bibiana otvorila nominačnú výstavu na BIB 2023

Bratislava 22. júna (TASR) - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti otvorila vo štvrtok nominačnú výstavu na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2023. Slovensko na podujatí bude reprezentovať desať ilustrátorov, ktorých vybrala odborná porota. Sú nimi Barbora Idesová, Dušan Kállay, Barbora Kmecová Bessa, Marta Matus, Matúš Maťátko, Eva Ondová, Martin Smatana, Simona Smatana, David Soboň a Lucia Žatkuliaková.



Ako ďalej TASR informovala PR manažérka Bibiany Natália Cehláriková, súťažná prehliadka BIB 2023 sa uskutoční od 4. októbra do 3. decembra v priestoroch medzinárodného domu umenia pre deti, sprievodné aktivity a ďalšie výstavy budú na viacerých miestach Bratislavy v priestoroch galérií a inštitúcií v centre mesta.



Prehliadka toho najlepšieho, čo vzniklo za posledné dva roky v detskej ilustrácii vo svete, sa dostane aj do Dvorany Ministerstva kultúry SR, Galérie mesta Bratislavy, Univerzitnej knižnice v Bratislave, do galérie na Západnej terase Bratislavského hradu, ale aj na Hviezdoslavovo námestie.



Bibiana spresňuje, že každá krajina dostala možnosť prihlásiť na BIB 2023 desať ilustrátorov, ktorí ich budú reprezentovať. Nominačná výstava predstavuje všetkých prihlásených ilustrátorov za Slovenskú republiku. "V tomto roku sa prihlásilo 43 ilustrátorov so 61 knihami. Jednotlivé ilustrácie hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol pedagóg, grafik a vizuálny umelec Tomáš Klepoch," dodáva Cehláriková s tým, že základnými kritériami hodnotenia ilustrácií boli inovácia, kreatívnosť, výtvarné spracovanie a vhodnosť ilustrácií pre detské publikum.



Výstava potrvá do 3. septembra.