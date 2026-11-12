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Bibiana otvorila výstavu, ktorá spája svet kresby, komiksu a animácie
Zastúpené sú rôzne výtvarné techniky - od kresby ceruzou a uhľom cez akvarel a akryl až po digitálnu a kombinovanú tvorbu.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, vo štvrtok otvorila výstavu „Kresba je pohyb, pohyb je príbeh“, ktorá prepája svet kresby, komiksu a animácie. Predstavuje tvorbu mladého ilustrátora Michala Mordela.
„Kresba ako začiatok príbehu, pohyb ako spôsob rozprávania a animácia ako priestor neobmedzenej tvorivej slobody. Aj týmito motívmi sa niesla slávnostná vernisáž samostatnej autorskej výstavy mladého ilustrátora, komiksového autora a animátora Michala Mordela,“ približuje Bibiana výstavu, ktorú pripravila v spolupráci s občianskym združením Svet modrého motýľa. Inštalovaná je v Galérii Dušana Rolla a je sprievodnou výstavou 18. ročníka Bienále animácie Bratislava (BAB) 2026, ktorého slávnostné vyvrcholenie sa uskutočnilo 15. októbra odovzdávaním cien na Bratislavskom hrade.
Michal Mordel, rodák z Trstenej na Orave, je mladý ilustrátor, autor komiksu a animátor. Záujem o kresbu a animovaný film ho sprevádza od detstva. Práve fascinácia animovaným filmom ho priviedla na Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne, kde v súčasnosti študuje animáciu. Výstava v Bibiane predstavuje prierez jeho niekoľkoročnou tvorbou a približuje jednotlivé etapy i premeny jeho umeleckého jazyka.
Návštevníci v nej nájdu portrétne štúdie, kresby zvierat, krajinomaľby, komiksové štylizácie, rozsiahle komiksové série, ilustrácie do kníh, ale aj náčrty a štúdie k autorským projektom.
Zastúpené sú rôzne výtvarné techniky - od kresby ceruzou a uhľom cez akvarel a akryl až po digitálnu a kombinovanú tvorbu. „Ústredným motívom výstavy je kresba ako základný výrazový prostriedok a východisko ďalších umeleckých foriem. Mordelov tvorivý svet spája predovšetkým záujem o človeka, jeho psychologickú charakteristiku a medziľudské vzťahy, ktoré pretavuje do obrazov a príbehov,“ uvádza kurátor výstavy Juraj Žembera. Autor podľa neho postupne prešiel od kresby cez maľbu a komiks až k animácii, v ktorej dnes nachádza jeden zo svojich hlavných spôsobov umeleckého vyjadrenia.
„Moja tvorba nikdy nemala presný tvar ani smer, ktorým sa uberala, a prechádzala si konštantnou metamorfózou (...). Skrátka mala animovaný charakter,“ komentoval Mordel výstavu, ktorou Bibiana ponúka návštevníkom príležitosť spoznať svet ilustrácie a animovanej tvorby. Verejnosti je prístupná od 13. novembra do 24. januára 2027.
„Kresba ako začiatok príbehu, pohyb ako spôsob rozprávania a animácia ako priestor neobmedzenej tvorivej slobody. Aj týmito motívmi sa niesla slávnostná vernisáž samostatnej autorskej výstavy mladého ilustrátora, komiksového autora a animátora Michala Mordela,“ približuje Bibiana výstavu, ktorú pripravila v spolupráci s občianskym združením Svet modrého motýľa. Inštalovaná je v Galérii Dušana Rolla a je sprievodnou výstavou 18. ročníka Bienále animácie Bratislava (BAB) 2026, ktorého slávnostné vyvrcholenie sa uskutočnilo 15. októbra odovzdávaním cien na Bratislavskom hrade.
Michal Mordel, rodák z Trstenej na Orave, je mladý ilustrátor, autor komiksu a animátor. Záujem o kresbu a animovaný film ho sprevádza od detstva. Práve fascinácia animovaným filmom ho priviedla na Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne, kde v súčasnosti študuje animáciu. Výstava v Bibiane predstavuje prierez jeho niekoľkoročnou tvorbou a približuje jednotlivé etapy i premeny jeho umeleckého jazyka.
Návštevníci v nej nájdu portrétne štúdie, kresby zvierat, krajinomaľby, komiksové štylizácie, rozsiahle komiksové série, ilustrácie do kníh, ale aj náčrty a štúdie k autorským projektom.
Zastúpené sú rôzne výtvarné techniky - od kresby ceruzou a uhľom cez akvarel a akryl až po digitálnu a kombinovanú tvorbu. „Ústredným motívom výstavy je kresba ako základný výrazový prostriedok a východisko ďalších umeleckých foriem. Mordelov tvorivý svet spája predovšetkým záujem o človeka, jeho psychologickú charakteristiku a medziľudské vzťahy, ktoré pretavuje do obrazov a príbehov,“ uvádza kurátor výstavy Juraj Žembera. Autor podľa neho postupne prešiel od kresby cez maľbu a komiks až k animácii, v ktorej dnes nachádza jeden zo svojich hlavných spôsobov umeleckého vyjadrenia.
„Moja tvorba nikdy nemala presný tvar ani smer, ktorým sa uberala, a prechádzala si konštantnou metamorfózou (...). Skrátka mala animovaný charakter,“ komentoval Mordel výstavu, ktorou Bibiana ponúka návštevníkom príležitosť spoznať svet ilustrácie a animovanej tvorby. Verejnosti je prístupná od 13. novembra do 24. januára 2027.