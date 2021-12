Bibiana pozýva deti do krajiny medovníkov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, je v pandemickom období zatvorená. Svojich fanúšikov chce v predvianočnom čase potešiť aspoň virtuálnou výstavou V krajine medovníkov, ktorá je dostupná na webstránke inštitúcie a sociálnej sieti.



Návštevníci on-line výstavy sa môžu zoznámiť s históriou medovníkov, ktoré siahajú do čias starovekého Ríma. Dozvedia sa aj to, že za kolísku medovnikárskeho remesla sa považuje nemecké mesto Norimberg, kde v roku 1530 založili prvý medovnikársky cech. Na Slovensku si toto remeslo našlo svoje pevné miesto približne o 100 rokov neskôr. V Bratislave vznikol medovnikársky cech, ktorý bol prvý na území Uhorska. Deti spoznajú aj náradie, ktoré sa používa pri pečení medovníkov, preskúmajú rôzne medovníkové korenia a nazrú aj do vzdialených krajín, z ktorých koreniny pochádzajú.



"Do krajiny medovníkov sa deti dostanú pomocou komiksovej rozprávky O malom medovníčati, ktoré ešte nikdy nezažilo Vianoce. Na výstave sa medovníky rozprávajú, lyžujú sa a vypekajú sa v teplej peci," približujú autorky výstavu. Pod námet a výtvarno-priestorové riešenie sa podpísala Soňa Sadílková, autorkou scenára je Martina Madejová a dramaturgičkou Valéria Marákyová.



Výstava potrvá do 17. februára 2022. Bibiana ďalej informuje, že ak to pandemická situácia umožní, návštevníci budú môcť vstúpiť do medovníkovej krajiny aj reálne vo výstavných priestoroch.