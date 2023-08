Bibiana pozýva na BIB 2023 výstavou Čo nás spája

Bratislava 29. augusta (TASR) - Výstava s názvom Čo nás spája na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave prinesie "ochutnávku" Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2023. Vybrané diela z 29. ročníka BIB sprístupní v centre hlavného mesta Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti od 3. septembra. Výstava potrvá do 5. novembra. TASR o tom informovala PR manažérka Natália Cehláriková.



Potvrdila, že na medzinárodné podujatie sa prihlásili autori s tisíckami ilustrácií z 36 krajín. Spojí ilustrátorov zo Švédska a Japonska, Slovenska a Brazílie či Bulharska a Izraela. "Na BIB 2023 stretnú slávne bohyne z Írska a Indie, rozprávkové bytosti z Argentíny a Švédska na tajnej polnočnej oslave v lese či dievčatká z Chorvátska a Belgicka posielajúce papierové správy po mori. S autormi zo Slovenska a Slovinska navštívime štíhle katedrály," približuje Bibiana špeciálnu výstavu. Tvorí ju 52 svetových ilustrátorov zostavených do neobvyklých dvojíc, ktorí budú v tomto roku súťažiť o ocenenie Grand Prix BIB, Zlaté jablká či plakety.



Medzinárodná súťažná výstava originálov ilustrácií kníh pre deti sa uskutoční od 4. októbra do 3. decembra. Ilustráciami zaplní bratislavské Staré Mesto. Súťažná časť BIB bude prebiehať v priestoroch Bibiany. Na Západnej terase Bratislavského hradu inštalujú výstavu prác držiteliek troch neštatutárnych cien BIB 2021 s názvom TRI (Jana Kiselová-Siteková, Zuzana Bočkayová Bruncková, Fabienne Delacroix). "Dvorana a výstavná sieň Ministerstva kultúry SR predstaví držiteľku Grand Prix BIB 2021 Elenu Odriozolu a víťazky cien H. Ch. Andersena za rok 2022 - Suzy Lee za ilustrácie a Marie-Aude Murail za literatúru. V Galérii mesta Bratislavy budú vystavení držitelia Ceny detskej poroty a zároveň tu budú prebiehať sprievodné programy," dodala Cehláriková.



Organizátori venovali 29. ročník BIB slovenskému ilustrátorovi Miroslavovi Cipárovi, ktorý stál pri vzniku podujatia. Výber z jeho detskej ilustračnej knižnej tvorby odprezentuje samostatná výstava v Univerzitnej knižnici.



Súčasťou BIB 2023 bude Workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov a medzinárodné sympózium na tému Rozprávkové knihy (národná identita ilustrácie a jej komunikácia v medzinárodnom kontexte).



BIB 2023 sa uskutoční pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ministerky kultúry Silvie Hroncovej a primátora hlavného mesta Bratislava Matúša Valla. Hlavným organizátorom je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s UNESCO a Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY).