Bibliotéka 2022 je rozsiahla ako v časoch pred pandémiou

Bratislava 10. novembra (TASR) - Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka sa vo štvrtok vrátil do bratislavskej Incheby v rozsahu, na aký sú milovníci kníh zvyknutí z čias pred pandémiou. Najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku ponúka knižné novinky aj nestarnúcu klasiku pre dospelých i detských čitateľov, limitované a exkluzívne tituly. V programe nechýbajú prezentácie kníh a stretnutia so spisovateľmi. Do nedele (13. 11.) sa predstavia vydavateľstvá a kníhkupci zo Slovenska, Česka, Estónska, Rakúska, Rumunska a z Ukrajiny.



Podujatie sa súbežne koná s výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, približujúcou učebné pomôcky a prístupy, vďaka ktorým môže byť učenie zábavnejšie.



Viacerí vydavatelia odprezentujú svoje knižné novinky aj bestsellery práve na Bibliotéke. Spisovateľka Denisa Fulmeková uvedie novinku Úzkosť, Miroslava Ábelová bude hovoriť o tvorbe poetky Rupi Kaur. Príbeh Koordinačného výboru slovenských vysokých škôl 1989/1990, ktorý sa svojou činnosťou zapísal ako hlavný aktér Novembra´89, priblížia Karol Sudor a Zuzana Mistríková v titule Hasta la vista komunista. Hana Lasicová predstaví druhé vydanie knihy Všetko o mojom otcovi a Jozef Banáš svoj nový román Karneval krýs. Na Bibliotéku zavíta aj herečka Zdena Studenková, ktorá návštevníkov pozve opäť do svojej kuchyne prostredníctvom knihy Aj varenie je umenie. O svojom ilustrátorskom debute – knihe Peter Nagy pre deti bude hovoriť speváčka Zuzana Smatanová.



Na knižný veľtrh prijali pozvanie aj zahraniční autori. Poľský spisovateľ krimi Tomasz Duszyński priblíži svoju knihu o vraždách v pohraničí Glatz. Z Newcastlu do Bratislavy zavíta anglický spisovateľ Matt Wesolowski, autor detektívnych prípadov Šesť príbehov a Hydra.



Tohtoročná Bibliotéka dáva špeciálny priestor aj na prezenciu ukrajinskej literárnej tvorby. "O tom, ako vojna zmení knihy, od ich písania až po vydanie, ale aj o tom, aké ciele majú ukrajinskí autori a vydavatelia, budú rozprávať Mila Radčenko z ukrajinského vydavateľstva Chas Maistriv a jej kolegyňa z vydavateľstva Acca Olena Šapoval," avizujú organizátori. Do pozornosti dávajú i stretnutie s ukrajinskou autorkou Nataljou Ščerba, ktorá bude hovoriť o svojich sériách pre young adult čitateľov.



Bibliotéku sprevádza špeciálne vysielanie RTVS. Divákom a poslucháčom ponúkne počas veľtrhu viacero relácií, rozhovorov i dokumentov.