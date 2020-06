Bicykle a elektrické kolobežky po trnavskej pešej zóne už nesmú jazdiť

Trnava 7. júna (TASR) - Infokampaň #PešiPoPešej má za úlohu dostať do povedomia Trnavčanov, že na pešej zóne je vydaný zákaz vjazdu bicyklov. Od piatka (5. 6.) v úseku od Evanjelického domu po Pracháreň môžu cyklisti prejsť len pešo s bicyklom po svojom boku, rovnaký zákaz platí pre elektrické kolobežky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Na Hlavnej ulici sa výrazne zvýšil počet ľudí i cyklistov a, žiaľ, nie vždy sa dá rátať s opatrnosťou a ohľaduplnosťou jazdcov. Prišiel čas riešiť toto riziko reguláciou a dopravný inšpektorát tento návrh bez námietok schválil," zdôvodnil zákaz primátor Trnavy Peter Bročka. Na pešej zóne síce zatiaľ nedošlo k vážnejším kolíziám, spoliehať sa však aj naďalej na takéto šťastie by bolo podľa neho nezodpovedné. Pre osoby na korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení sa zákaz vjazdu na pešiu zónu nevzťahuje.



Na mieste je už zmenené aj dopravné značenie. Príslušníci mestskej polície (MsP) budú v rámci #PešiPoPešej rozdávať letáky s informáciami a mapkou obchádzok. Najbližšia je po Vajanského ulici, Paulínskej alebo cez Sad Antona Bernoláka. „Pešej zóne budeme venovať zvýšenú pozornosť, hliadky budú úsek najmä zo začiatku intenzívnejšie kontrolovať. V prípade porušenia zákazu hrozí priestupcovi pokuta v blokovom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur. Celkom iste však v počiatočnom období začneme napomínaním, kým si ľudia na túto zmenu zvyknú,“ uviedol náčelník MsP Ivan Ranuša.



Používanie bicyklov na prepravu po meste je v Trnave na vzostupe. Súvisí to s rozvojom cyklistických chodníkov, ktoré spájajú jednotlivé štvrte s centrom i rekreačnou zónou. V pláne je výstavba ďalších z nich. Fenoménom je už druhý rok rozvinutý bikesharing, ktorý má k dispozícii 118 elektrobicyklov na požičiavanie.