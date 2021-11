BID: Ceny lístkov i čipové karty sa nástupom Arrivy nezmenia

Na snímke generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Zuzana Horčíková počas tlačovej konferencie k zmenám v cestovaní v Bratislavskej integrovanej doprave od 15. novembra v Bratislavskom kraji. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 4. novembra (TASR) – Ceny cestovných lístkov v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji zostanú nezmenené aj po nástupe nového dopravcu Arriva, ktorý začne jazdiť 15. novembra. V platnosti rovnako zostanú aj čipové karty vydané doterajším regionálnym dopravcom Slovak Lines i dobité kredity. Regionálnu autobusovú dopravu však zároveň čaká viacero zmien v prospech cestujúcich. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).uviedla Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID ako koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).Cestujúcich však príchodom nového dopravcu čaká viacero zmien. Pre oblasti Pezinok, Senec a Šamorín sa zmenia cestovné poriadky. Priniesť majú lepšiu nadväznosť na vlakové či iné autobusové spojenia a tiež skrátenie cestovného času. Pre oblasť Malaciek dôjde k obdobným zmenám až zhruba o mesiac neskôr, súvisí to s pripravovanou rozsiahlou modernizáciu železničnej trate.Po novom budú zároveň zastávky regionálnych autobusov na znamenie, vodič na nich zastaví len v prípade, ak bude chcieť na spoj niekto nastúpiť alebo z neho vystúpiť. Na území Bratislavy smerom do centra sa bude dať do autobusov nastupovať všetkými dverami, v regióne zatiaľ zostáva v platnosti doterajší stav, teda nastupovanie prednými dverami. Do budúcnosti však nie sú vylúčené zmeny.Novinkou bude tiež nočná doprava. Šesť nočných spojov bude z Bratislavy do regiónu premávať v dňoch pred voľným dňom. Vychádzať budú o 0.35 h z Hodžovho námestia, a jazdiť budú do Malaciek, Chorvátskeho a Slovenského Grobu, Modry, Pezinka, Senca, Tomášova, Novej Dedinky i Šamorína. Zavedené budú zároveň expresné linky. Päť expresných liniek spojí Bratislavu s Malackami, Rohožníkom, Modrou a Hornými Orešanmi, Sencom a Jelkou.BID zároveň spustila centrálny internetový obchod, tzv. e-shop, kde si môžu cestujúci zakúpiť predplatné cestovné lístky i dobiť kredit na bezkontaktné čipové karty využívané v IDS BK. Rozšíri sa tiež sortiment cestovných lístkov, ktoré si bude možné zakúpiť v aplikácii.