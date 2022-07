BID: Cestovné v bratislavskej MHD zatiaľ zdvíhať neplánujú

Bratislava 18. júla (TASR) – Cestovné v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) zvýšenie cien pohonných látok zatiaľ neovplyvní. Pre TASR to uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora integrovaného dopravného systému. "V rámci IDS BK aktuálne neplánujeme zdvíhať cestovné," povedala Vozárová.



Zmeny v najbližšom čase v tomto smere neočakáva ani hlavné mesto, ktoré je jedným z objednávateľov služieb vo verejnom záujme, a to mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktorú zabezpečuje Dopravný podnik Bratislava (DPB). "Cestovné v MHD bolo upravované minulý rok a v najbližšej dobe preto neočakávame zmeny v cestovnom," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Hlavné mesto však podľa nej prehodnocuje všetky poplatky za služby, ktoré poskytuje. Konkrétny zoznam ešte nie je, rozhodnutie by malo urobiť až nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z jesenných komunálnych volieb. V prípade MHD sa zaoberajú skôr optimalizáciou nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD, keďže pre pandémiu poklesli tržby v dôsledku úbytku cestujúcich a súčasne výrazne narástli náklady v niektorých položkách, napríklad pri pohonných látkach.